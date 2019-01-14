古达甘榜槟榔树发现·二战炸弹成功引爆 （古达14日讯）甘拜园警察总部拆弹专家今午4时22分在古达甘榜槟榔树6哩红泥石半山腰成功引爆第2次世界大战遗留下来的500磅炸弹，并未造成伤亡及财物损失，赢得现场两百多名官民热烈掌声，也令当地村民、教友、学校师生放下心头大石，松了一口气。





炸弹第2次成功引爆，冒出浓烟。

（古达14日讯）甘拜园警察总部拆弹专家今午4时22分在古达甘榜槟榔树6哩红泥石半山腰成功引爆第2次世界大战遗留下来的500磅炸弹，并未造成伤亡及财物损失，赢得现场两百多名官民热烈掌声，也令当地村民、教友、学校师生放下心头大石，松了一口气。

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火舌升空浓烟滚滚

警方拆弹专家今午两次引爆该颗炸弹，首次引爆炸弹时间为下午3时25分，当时只闻轻微响声及冒出稀薄白烟，未成功引爆。第2次成功引爆时闻到如雷响声，现场火舌浓烟升空。由于拆弹专家在炸弹四周筑起20尺泥墙，减少炸弹炸威力。

今午除了来自甘拜园警察拆弹专家峇纳巴斯及助手外，古达警区主任莫哈末菲道斯、古达警局刑事调查主任彼得助理警监、各级警务人员、古达消拯员、义务消拯员、古达政府医生及护士、救护车、

电力公司人员也在现场戒备。大马电视台及电台记者也到现场采访及录映引爆炸弹的过程。

在警方及教育部指示下，槟榔树乐育华小今日放假1天，该校教师大清早在校门通知家长及学生学校放1天，同时也教职员也搬离易爆炸的煤气桶，化学物品及贵重文件，并打开校舍、课室办公室玻璃窗门。

引爆炸弹1000尺外的丹绒加布区州议员张振彬私宅也有警方驻守，以策安全。

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古达甘榜槟榔树6哩红泥石半山腰的第2次世界大战遗留下来的500磅炸弹，于昨午4时22分引爆。