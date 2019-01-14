蓝狮欲租祖云欲卖‧伊瓜英交易陷分歧 据媒体透露，切尔西希望先租借伊瓜英18个月，祖云则提议蓝狮先支付1600万英镑转会费，后续加入3200万英镑的买断条款。另外据传现效力切尔西的祖云旧将莫拉塔或将成为这笔交易的筹码。

（米兰14日综合电）祖云杜斯射脚伊瓜英在AC米兰的租借生涯进入倒数计时，据传英超豪门切尔西欲先租后买，但祖云想“蓝狮”直接接盘，而米兰也想在伊瓜英离队前先寻得替代者。

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据媒体透露，切尔西希望先租借伊瓜英18个月，祖云则提议蓝狮先支付1600万英镑转会费，后续加入3200万英镑的买断条款。另外据传现效力切尔西的祖云旧将莫拉塔或将成为这笔交易的筹码。

莫拉塔上赛季自皇马转投切尔西，至今共上场72场24进球6助攻，这赛季24比赛仅踢进9球。但他于2014年至2016效力祖云期间表现出色，出战93场进27球19助攻，在塞维利亚对其兴趣下降下，他或将成这笔交易的一大诱因。

AC米兰也希望在伊瓜因结束租借前找到替代者，意大利超级杯赛前米兰高层与祖云高层也会就伊瓜因的事宜商谈。

AC米兰主帅加图索是于周六向媒体透露伊瓜英去意已决，他将于冬季转会市场中另寻明主。