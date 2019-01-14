意大利杯16强赛‧闭门战横扫意乙队‧国米强势挺进8强 此役国米派出半主力阵容，由主力射脚伊卡尔迪与边锋佩里希奇领衔出阵迎战贝内文托。坐镇主场的国米在上半场便取得3比0巨大优势，伊卡尔迪、坎德雷瓦和达尔伯特各入1球，当中后者攻入了国米生涯首球。

（米兰14日综合电）在全场没有球迷欢呼声下，国际米兰在周日意大利杯16强赛中主场以6比2横扫意乙球队贝内文托挺进8强，并为2019年取得良好的开端。

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此役国米派出半主力阵容，由主力射脚伊卡尔迪与边锋佩里希奇领衔出阵迎战贝内文托。坐镇主场的国米在上半场便取得3比0巨大优势，伊卡尔迪、坎德雷瓦和达尔伯特各入1球，当中后者攻入了国米生涯首球。

随后国米在下半场再进3球，劳塔罗梅开2度，坎德雷瓦终场前再下1城，而贝内文托则由2名租将小因西内和班迪内利扳回2球，但最终仍以4球之差大比分落败。

国米主帅斯帕莱蒂赛后对其子弟兵在领先时仍能保持集中而赞誉有加，并点名称赞如拉诺基亚、帕德利、坎德雷瓦和加利亚尔迪尼等鲜有登场机会的球员的表现。

因种族侮辱而遭清场惩罚

对于清场比赛，斯帕莱蒂指出，“这不是足球，这不是娱乐，没有人想在这样的氛围下比赛，我们不能因少数人的不良行为而剥夺其他球迷在球场享受球赛的权利。”

国米球迷去年12月27日因在自家主场对阵拿波利的比赛中种族侮辱客队后卫库利巴利，而遭意甲联盟判处国米接下来2场主场为闭门战，以及1场比赛关闭主场球迷看台。

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当天另2场比赛皆为意甲“内战”，拿波利主场以2比0击退萨索洛，米利克与法比安·路易斯上下半场各入1球；基耶萨终场前连入2球，助菲奥伦迪纳作客以2比0淘汰都灵。