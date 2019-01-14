西甲‧皇马重返前四‧巴塞6连胜强势领跑 西甲领头羊“红蓝军团”巴塞罗那昨日在第19轮坐镇主场以3比0大胜艾巴，豪取联赛6连胜，继续以5分优势、43分领跑；“白衣军团”皇家马德里则在客场击败皇家贝迪斯，摆脱2轮不胜，重返前四。

（巴塞罗那14日综合电）西甲领头羊“红蓝军团”巴塞罗那昨日在第19轮坐镇主场以3比0大胜艾巴，豪取联赛6连胜，继续以5分优势、43分领跑；“白衣军团”皇家马德里则在客场击败皇家贝迪斯，摆脱2轮不胜，重返前四。

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在巴塞与艾巴的比赛，红蓝军团主帅巴尔韦德迅速帮助球队从周中西班牙杯败仗中反弹，连续34场联赛场场破门，是近5年来最佳纪录（此前曾连续64场破门）。与此同时，他带领红蓝军团踢了57场西甲后，拿到136分，追平了前功勋主帅瓜迪奥拉的纪录。

梅西联赛400球无人能敌

“跳蚤”梅西则打入西甲生涯第400球，是五大联赛史上第一位在同一联赛达到这一成就的球员，远超德国名宿盖得．穆勒（365球）。而且，跳蚤已经连续5轮破门（收获8球），追平了本季西甲连续进球场次纪录。

另一巴塞前锋苏亚勒向艾巴梅开二度，打破了3个月西甲主场进球荒，收获联赛第13球，状态火爆。而艾巴、皇家贝迪斯和皇马成为被苏亚勒在西甲进球最多（各9球）的球队。

另一边厢，皇马作客凭藉莫德里奇和塞巴略斯进球嗜杀旧主下，以2比1险胜皇家贝迪斯，不过，前锋宾泽玛手指受伤离场，加剧球队的伤病问题。

此前两轮不胜的皇马，开场第13分钟就通过莫德里奇远射破门取得1比0领先。下半场第67分钟，卡纳勒斯反越位破门后，经过VAR（视频助理裁判）认定有效，帮助主队扳平。

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第88分钟，塞巴略斯通过自由球直接破门得分，为皇马绝杀前东家，惊险带走胜利，积33分升上第4名。

马体会16轮不败追榜首

当天，老二“床单军团”马德里体育会主场通过格列兹曼下半场第57分钟点球破门下，以1比0小胜勒万特，迎接“迟来”的新年开门红，连续16轮不败，继续追赶巴塞。“南方公牛”塞维利亚则在客场0比2不敌比尔巴鄂,留守第3名。