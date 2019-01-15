赵占：还有其他方式·罚穿“猴衣”扫街太极端 （亚庇14日讯）副首长拿督赵占山巴贡认为，仙本那县议会要垃圾虫身穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务，是过于极端的惩罚。

副首长兼州房屋及地方政府部长赵占认为，仙本那县议会要乱丢垃圾者穿写有“猴子”字眼背心进行社区服务的举止，过分且令人难以接受。

（亚庇14日讯）副首长拿督赵占山巴贡认为，仙本那县议会要垃圾虫身穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务，是过于极端的惩罚。

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“侮辱对方尊严”

赵占质疑是否有任何条例允许仙本那县议会以身穿“猴背心”进行社区服务的方式，惩戒县内乱丢垃圾者的做法。

他认同，地方政府有权以诸如捡垃圾等社区服务的方式惩罚随地乱丢垃圾者，但不能接受要他们须身穿类似背心的用意。

“我知道他们想要采取严厉的行动对付乱丢垃圾者，但以身穿‘猴子’字眼背心的方式是难以接受的行为，也太过分，只会侮辱对方的尊严。”

赵占也是州房屋及地方政府部长，他昨日受询有关仙本那县议会要垃圾虫身穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务一事时，向记者这么表示。

建议参考亚庇市厅做法

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赵占不忘赞扬亚庇市政厅成功解决甘榜新布兰过去面对的严重垃圾和清洁问题，并希望其他地方政府能效法亚庇市政厅的做法。

仙本那县议会在本月10日惩罚12名随地乱丢垃圾的民众，在仙本那市镇进行为时1小时的社区服务，清洁仙本那镇内的垃圾，惟他们在进行社区服务时却须身穿写有“猴子”字眼的背心。

不少民众批评仙本那县议会此举过分，认为无需使用此方式羞辱乱丢垃圾者，惟也有民众赞同，认为此举可吓阻民众勿随意乱丢垃圾。