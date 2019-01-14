​若改革要求不获接纳‧极右党拟推德脱欧 德国最大反对党、反移民极右政党德国另类选择（AfD）星期日在党大会上通过一份宣言，表示若他们提出改革欧盟的要求不获接纳，将在今年五月举行的欧洲议会选举中，推动德国脱离欧盟（Dexit）。

（柏林／巴黎14日综合电）德国最大反对党、反移民极右政党德国另类选择（AfD）星期日在党大会上通过一份宣言，表示若他们提出改革欧盟的要求不获接纳，将在今年五月举行的欧洲议会选举中，推动德国脱离欧盟（Dexit）。

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这是首次有德国政党打破国家禁忌，提议德国像英国般脱欧。

另类选择党当天在东部萨克森州举行党大会，党代表通过的一份宣言表示，若欧盟不在适当时间按照该党提出的改革理念进行改革，德国必须脱离欧盟。大会也通过宣言要求废除欧洲议会，抨击欧洲议会的751名议员说：“我们认为国家才有能力制订法律。”

而在法国，极右国民阵线星期日为今年举行的欧洲议会选举展开备战工作，放眼壮大民族主义和反移民阵线在欧洲最高立法机构的声音。

国民阵线党魁马琳勒庞在巴黎发表演说，呼吁民众抓紧机会，在5月26日举行的欧洲议会选举以选票“惩罚”法国总统马克龙。法国全国各地近期爆发持续多个星期的大规模的反政府示威浪潮，危及马克龙的国内地位。

她说：“政治大转变的时刻已来临。我们主张推动从欧盟和平过渡成为‘欧洲国家联盟’，这样一来就能让我们重夺边境控制、立法、预算案和货币的自主权。”

欧盟选民将于5月26日进行投票，届时将选出705席欧洲议会议员，其中法国占79席。国民阵线在2014年欧洲议会选举跃居法国第一大党，该党放眼在本届选举复制历史。