干旱气候续恶化‧澳洲百万鱼尸浮河面 澳洲东部近期遇上大干旱，数以百万计的鱼尸浮河面，臭味令人无法忍受，引起民众不满。当局周一警告，鱼只死亡数量恐进一步攀升。

（澳洲‧悉尼14日法新电）澳洲东部近期遇上大干旱，数以百万计的鱼尸浮河面，臭味令人无法忍受，引起民众不满。当局周一警告，鱼只死亡数量恐进一步攀升。

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在新南威尔士州墨累-达令河段，河面上漂浮着近百万条死鱼。

州政府警告，随着气象局预测本周将持续高温天气，情况可能进一步恶化。

干旱导致河水干涸，加上炎热的天气，造成蓝绿藻泛滥及产生毒素，令鱼类集体缺氧死亡。

新南威尔士州厅长布莱尔表示：“北部高原及远西地区本周预计将出现更多鱼类死亡事件。”

这起环境事件已升级为全国课题。民众对政府未及时处理事件表示愤怒。

澳洲总理莫里森周一说：“这是一起生态灾难事件。现场画面令人深感不安。”

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莫里森政府把事件矛头转向困扰该地区多时的干旱气候，以及为他的河水管理政策辩护。当地民众指责墨累-达令流域管理局应州政府要求，多次在河段湖区抽水作为农业灌溉用途。这里原本是鱼的避难所，由于管理不善，水被排空，鱼无处可去，导致河段出现系统性耗竭和污染。

科学家多年来一直发出警告，过度抽水将对环境构成威胁。

澳洲在野党领袖肖顿表示：“你不能对数百万鱼类死亡事件视而不见。这是一个惊人的事态。”

他也敦促政府设立应急小组，着手处理上述生态问题。

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莫里森强调，墨累-达令流域管理计划无关政治。

他说：“今天，我意识到有人想要趁机玩弄政治。当前的管理政策是根据2012年工党的一份科研报告实施的。”

科研人士已要求失责的政客负起责任。