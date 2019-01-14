中国2020年首次探测火星‧将研建月球科研基地 国家航天局又宣布，“嫦娥五号”任务后，中国探月工程还将完成三项任务：嫦娥六号、嫦娥七号、嫦娥八号，将在月球南极进行采样返回和综合探测等实验。探月工程后续还将研究建立月球科研基地。

中国国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华周一表示，以“嫦娥四号”任务圆满成功为标志，中国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕。“嫦娥五号”月面采样返回任务将于今年年底左右进行，而中国首次火星探测任务将于2020年前后进行。

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国家航天局又宣布，“嫦娥五号”任务后，中国探月工程还将完成三项任务：嫦娥六号、嫦娥七号、嫦娥八号，将在月球南极进行采样返回和综合探测等实验。探月工程后续还将研究建立月球科研基地。

吴艳华表示，上周五“嫦娥四号”著陆器和“玉兔二号”巡视器正常分离，两器完成互拍照片，地面接收图像清晰完好；中外科学载荷探测数据正常下传；“鹊桥”中继卫星有效支撑测控通信需求；着陆器、巡视器、中继星状态良好，达到既定工程目标；工程任务转入科学探测阶段，探月工程嫦娥四号任务取得圆满成功。

图为“嫦娥四号”着陆器地形地貌相机对“玉兔二号”巡视器拍照成像。（美联社照片）