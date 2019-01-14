美智库：另一个华为‧“抖音或为中收集情报” 中国手机短片应用程式“抖音（TikTok）”在多个国家爆红，全球每月活跃用户数字达到5亿；但美国一个智库研究指出，抖音会为西方国家带来新的安全隐患，应用程式不但收集用户的资料，更可能将资料传到中国，让中国当局提取有用情报或军事活动，变成另一个华为，成为中国收集情报的机器。

（中國‧北京14日综合电）中国手机短片应用程式“抖音（TikTok）”在多个国家爆红，全球每月活跃用户数字达到5亿；但美国一个智库研究指出，抖音会为西方国家带来新的安全隐患，应用程式不但收集用户的资料，更可能将资料传到中国，让中国当局提取有用情报或军事活动，变成另一个华为，成为中国收集情报的机器。

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前所未有跨境覆盖

2016年9月在中国推出的抖音，至去年底已拥超过150个市场、以75种语言提供服务，让用户拍摄、分享15秒的短片，在美国、日本、泰国、印尼、德国、法国和俄罗斯等地都有大量用户，下载量多次登上AppStore或Google Play首位。

但美国重要智库、彼得森国际经济研究所近日公布的研究报告指，抖音受到外国年轻人的欢迎，他们在手机上安装抖音，如同让中国的手机应用程式拥有“前所未有的是跨境覆盖”。

报告指出，抖音会收集用户的数据，并传回总部，中国政府可以用“协助当局收集情报”为由，提出数据用制作辨识西方人面孔的监控软件，或提取西方军事活动的情报，不少美国年轻军人都会穿着美军军服用抖音上传自己健身短片，当中不少拍摄地点都在美国军事设施内，引发安全隐忧。

可是，美国和欧盟对于这些风险，似乎未有足够重视。报告警告，如果像抖音这种来自中国的手机应用程式被广泛使用后，“可能会成为华为一样的问题”，令到中国的情报单位，可以接触到西方的社会。

对于报告的指控，中国官媒《环球时报》批评说，报告显示在西方情报人员的眼中，“不论抖音或是华为的产品和软件做得再好，再在国外受欢迎，他们都有着一个‘邪恶的原罪’，那便是他们来自‘红色中国’”。文章指西方透过“舆论霸权”，“对中国企业形成了舆论上的‘围剿’乃至‘绞杀’势头”，损害中国企业在海外市场的发展和客户的信心。

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研究員：免费软件沒私隱

对于抖音被指可能将用户资料传到中国，港媒引述华尔基利讯息安全研究组织（VXRL）电脑保安研究员赖灼东指出，只要应用程式可以连接网络，便可以将资料传到任何地方。他认为类似的免费软件，“就是拿你的生物认证、相片然后做marketing，所以预料到没有私隐，不论是哪个产品”。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨则认为，如果用户对于某个应用程式有私隐疑虑，最好是不要使用。

类似抖音等短片手机应用程式大行其道，不论大到国家民族、小至私生活，都可能成为网民的拍摄对象，这亦引发中国担心会成为批评政府、攻击中共的平台。上周网络视听节目服务协会发布了100条规则，分21方面严控短片内容。