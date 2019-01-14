六四天网创办人黄琦泄密案开庭 2016年，黄琦因被指“泄露国家秘密”遭当局逮捕，自此被拘禁在家乡四川绵阳市看守所，斯间更传出他被当局虐待，而他的健康状况也传恶化。

（中國‧北京14日法新电）六四天网创办人黄琦周一将于四川省绵阳市法院，就当局指控的泄露国家机密罪受审，成为中国首名遭到起诉的网络异议人士。不过一名知情人士向法新社披露，黄琦在狱中健康不断恶化，恐无法出庭。

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2016年，黄琦因被指“泄露国家秘密”遭当局逮捕，自此被拘禁在家乡四川绵阳市看守所，斯间更传出他被当局虐待，而他的健康状况也传恶化。

法新社曾致电看守所，询问黄琦的身体状况，惟电话无人接听。

美国驻华大使馆一名发言人告知法新社，美国外交官试图争取出席黄琦的审讯，但被拒于门外。

根据多名社运分子发给法新社的照片和视频，他们周一早上在前往法院途中遭警方拦截。

1999年，黄琦设立六四天网网站，多次揭发国内腐败、违反人权等敏感课题。

六四天网网站一名志工告知法新社，正在休假的他于上周六遭四川警方带走。他也披露，黄琦案件将于本周开庭。

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该名匿名的志工称：“我担心（黄琦）的身体状况。黄琦非常倔强，他不会屈服的。”

他称，当局告知他会在审讯结束后释放他。

去年11月，国际特赦组织（AI）、人权观察（HRW）和自由之家等14个非营利组织发声明称，55岁的黄琦的健康状况危急，若不及时接受治疗恐危及性命。

据报道，黄琦患有高血压、心脏病、慢性肾脏病和脑积水，需要每天服药。不过，他85岁的老母亲浦文清多次申请保外就医都被驳回。