环时：做美帮凶打压华为‧中国应反制波兰 继加拿大应美国要求逮捕华为“太子女”孟晚舟后，波兰国家安全局上周逮捕华为驻波兰代表处高层王伟晶，华为方面宣布解除雇佣关系，与之划清界限。

（中國‧北京14日综合电）在波兰以涉嫌从事间谍活动为由逮捕华为当地的主管，并表示考虑禁用华为后，中国官媒《环球时报》要中国政府反制，让波兰吃点苦头，付出代价。中国外交部新闻发言人华春莹周一公开要求，波方尽快进行领事通报，尽早安排领事探视，亦要求依法公正妥善办案。



继加拿大应美国要求逮捕华为“太子女”孟晚舟后，波兰国家安全局上周逮捕华为驻波兰代表处高层王伟晶，华为方面宣布解除雇佣关系，与之划清界限。



中国鹰派官媒《环球时报》星期日刊出一篇社评，措辞严厉抨击称：“北京应坚决与波兰方面交涉，并对其开展相应的反制。让全世界都明白波兰这一次做了美国的帮凶。”



该报指出，若华为遭到重创，对中国全社会的信心将造成打击，这也会让外界认为欺负中国企业是“可做的事情”。



社评声称：“软弱是中国形象最大的忌讳。我们不会欺负波兰，也完全犯不上欺负它。但当它冒犯中国的时候，它就须付出国际上通常预期的应有代价。”不过，《环时》未具体说明中方应采取何等措施。



王伟晶与一名波兰男子涉嫌从事间谍活动，上周二被捕。



据报道，波兰政府一名负责网络安全的官员表示，波兰可能会考虑禁止公共部门使用华为产品，并可能通过立法，限制被认为威胁国家安全的科技产品。



波兰内政部长布鲁辛斯基较早前表示，欧盟和北约应制定共同立场，研究是否将华为排除出市场外。



另外，华春莹指因涉嫌危害国家安全而被扣押的加拿大前外交官康明凯，并不享有外交豁免权。