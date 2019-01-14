吉尔吉斯飞往伊朗‧货机坠毁15死1生还 一架载有16人的波音707货机，周一由吉尔吉斯首都比什凯克飞往伊朗期间，在德黑兰西部坠毁，导致15人罹难，但有1人奇迹生还。



（德黑兰14日综合电）一架载有16人的波音707货机，周一由吉尔吉斯首都比什凯克飞往伊朗期间，在德黑兰西部坠毁，导致15人罹难，但有1人奇迹生还。

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伊朗军方证实，一架陆军专用货机周一在德黑兰以西的法特机场降落时冲出跑道。

据伊朗法尔斯通讯社报道，机上有一名工程师生还，已送医抢救。当局至今已寻获15具遗体。

军方在官网发声明称：“一架运送肉类的（波音）707货机，从吉尔吉斯的比什凯克机场起飞，今天早上在法特机场紧急降落。它降落时冲出跑道，撞向机场旁边的围栏及附近住宅区。”

从现场照片可见，飞机坠毁后起火冒出黑烟，残骸散落一地，一片混乱。救援部门随即调派直升机及救护车到场搜救。军方表示意外详情及伤亡情况仍在调查中。

伊朗紧急救难部门主管科利凡德说：“我们没有坠机细节的确切资讯。”

波音707飞机于1957年投入服务，飞机设有4引擎，飞行距离介乎4630至10650公里。

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现时全球的主要航空公司已不再以此型号飞机载客，但仍会作为货机或军用运输机。