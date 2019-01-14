民调：近半受访英人欲重新举行脱欧公投 英国正式脱离欧盟的日子日益逼近，英国《独立报》委托民意调查公司所作的调查发现，反对首相梅伊的脱欧协议草案的比率多过支持，如果她的脱欧协议周二在国会被否决，公众认为最佳的做法是英国就脱欧再举行另一次公投。

英国正式脱离欧盟的日子日益逼近，英国《独立报》委托民意调查公司所作的调查发现，反对首相梅伊的脱欧协议草案的比率多过支持，如果她的脱欧协议周二在国会被否决，公众认为最佳的做法是英国就脱欧再举行另一次公投。

广告

调查访问了1500人，46%被访者表示如果梅伊的脱欧协议草案被国会否决，他们倾向英国就是否离开欧盟进行另一次公投。反对举行另一次公投的人则有28%，表示不知道的有26%。

而表示希望英国继续留在欧盟的有45%，但有39%的人反对否定2016年公投的结果。45%人表示支持和欧盟作进一步谈判，34%人则反对英国重启新谈判。英国在没有协议的情况下离开欧盟是最少人支持的决定，只有35%，反对的人则有45%，21%人表示不知道。

英国脱欧争拗旷日持久，民众耐心亦渐耗尽。在2016年公投时有多达61%选民撑脱欧的工业城市新特兰，不少民众不满脱欧进展停滞和混乱，令英国脱欧沦为笑话。有民众指摘政客和议员不尊重选民意愿，表现像孩童般幼稚。

根据香港《明报》，法新社走访新特兰，23岁居民格林投票支持脱欧，但现在感沮丧，认为脱欧“已变成彻头彻尾的笑话”。

同为脱欧派的67岁哈尔斯亦认为现况“一团糟”，他称支持首相梅伊，可惜她如今孤立无援。他认为英国人应团结合作，按照现有最佳方案脱欧。