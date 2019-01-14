草案表决料大败‧梅伊警告或脱欧不成 英国国会周二将对脱欧协议进行关键性投票，首相梅伊在《星期日快报》撰文，恳求议员支持其脱欧方案，她警告，如果脱欧失败，英国将面临灾难性后果。

英国国会周二将对脱欧协议进行关键性投票，首相梅伊在《星期日快报》撰文，恳求议员支持其脱欧方案，她警告，如果脱欧失败，英国将面临灾难性后果。

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距离英国正式脱欧的日子（3月29日）日益逼进，但国会料表决反对梅伊方案 ，让脱欧陷入更深的不确定性，英国可能会无序脱欧或者甚至继续留在欧盟。

梅伊在《星期日快报》撰文，呼吁议员不要辜负在2016年公投中支持脱欧的人民。她写道：“这将是对英国民主制度信任的灾难性和不可原谅的破坏。”

她促请议员忘记政治把戏，为国家做正确事情。她警告说，如果不这样做，英国就有可能在没有达成协议的情况下离开欧盟，或者英国脱欧根本不会发生。

退出欧盟是英国逾40年来在外交和贸易政策上的最大转变。梅伊一直拒绝对她提出的脱欧方案作出让步。

在表决前夕，梅伊将到支持脱欧的城市斯特河畔斯托克对工厂工人发表演说。根据演说摘要，梅伊预期国会议员将动用一切努力、拖延甚至终止英国脱欧，而非在无协议下硬脱欧。

彭博社报道，梅伊选在斯托克发表谈话意义重大，斯托克曾是全球陶器业的心脏，在2016年公投时赞成脱欧的比率冠于英国各地。

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路透社报道，英国脱欧部长巴克莱向英国广播公司（BBC）表示，要说服足够的议员支持梅伊方案将“具挑战”，但就算方案被拒绝，他怀疑议员最终会支持类似方案。

他认为，国会议员提出大量不尊重公投结果的计划，宁冒风险在没有协议下脱欧。