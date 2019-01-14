“非常英式政变”或上演‧国会谋夺脱欧决策权 英国下议院周二傍晚将表决政府跟欧盟达成的英国脱欧协议，但在跨党派的反对浪潮下可能無法通过，随时引发新一轮政治乱局。《星期日泰晤士报》报道更指出，一批跨党派资深后座议员计划寻求修改议事规则，变相架空政府，甚至中止脱欧程序和启动二次公投，有政府高层私下形容这是“非常英式政变”。

梅伊卯足全力挽救其脱欧方案，投书报章以及选在脱欧重镇向国会喊话，但看来脱欧协议要成功闯关机会渺茫。图为梅伊星期日在进行礼拜后离开教堂。（法新社照片）

（伦敦14日综合电）英国下议院周二傍晚将表决政府跟欧盟达成的英国脱欧协议，但在跨党派的反对浪潮下可能無法通过，随时引发新一轮政治乱局。《星期日泰晤士报》报道更指出，一批跨党派资深后座议员计划寻求修改议事规则，变相架空政府，甚至中止脱欧程序和启动二次公投，有政府高层私下形容这是“非常英式政变”。

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《星期日泰晤士报》称，包括保守党前内阁部长在内的跨党派资深后座议员正在策划，一旦脱欧协议周二未能过关，即会寻求动议。报道指最少两批倒戈议员正策划修改下议院规则，令后座议员提出的动议会比政府提出的更优先处理，阻止政府落实无协议下脱欧及主导脱欧谈判。

英国广播公司(BBC)称，这样的举动将使国会议员而不是部长控制国会事务，并将梅伊边缘化。另有报道指 ，这可能会严重影响英国传统行政与立法关系。

若二次公投 面临宪制危机

唐宁街相信，这会容许下议员中止《里斯本条约》第50条，即暂停脱欧程序，有机会促成二次公投，推翻2016年公投结果，但这势令国家面临宪制危机。

报道指梅伊团队到上周四晚才初步得悉上述谋划，党鞭史密斯无意中听到一名前内阁部长在衣帽间讨论方案，得悉梅伊政府或面临危机，可能失去对下议院、国会事务和立法的控制，再无法推动自身政策，失去管治能力。

一名政府高层消息称，梅伊及其幕僚对突如其来的反击俨如被“炸懵”，消息人士称这可能代表“脱欧玩完”。另一消息人士则称，这听上去就像是“非常英式政变”，并对民主制度会产生巨大影响。

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“非常英式政变”一词来自小说

“非常英式政变”一词来自工党前国会议员穆林的同名小说，内容描述极左政客拜相后推动众多争议政策，触发朝野和社会各界联手架空和逼宫。

英国将在3月29日履行2016年公投结果退出欧盟，除非国会推出新法案推翻现有脱欧立法。脱欧派高层假设在政府掌控下议院议事次序下不会发生这情况，但上述“政变”方案倘成事，就会推翻这假设。梅伊幕僚相信，上述“政变”方案由前兰开斯特公爵领地事务大臣莱特温背后策划，他是前首相卡梅伦的亲信。

如果议事规则真被修改，国会夺取脱欧主事权，梅伊政府不但可能被架空，甚至面临倒台危机。

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外界估计，大约100名保守党议员、政府内北爱民主统一党的10票，将会联同工党，对脱欧协议投反对票，但政府内的北爱民主统一党亦表明会反对任何向梅伊的不信任动议。

欧盟料英延长脱欧期限

在野工党党魁科尔宾表示，无协议脱欧将是灾难，而工党会歇尽所能遏止这样的结果。不过，科尔宾的首要之务并不是推动全国大选，但表示如果梅伊在周二失败，他将在短时间内提对梅伊的不信任动议。

另有报道指出，欧盟认为英国将无法在3月29日限期前脱欧，预料梅伊会在未来数周，按《里斯本条约》第50条延长脱欧期限。如果成员国接获有关请求，欧盟将召开特别峰会商议，或令脱欧期限推至7月。

脱欧协议否决后 5种可能情境

有分析指出，一旦脱欧协议遭否决，英国将出现下列5个可能的结果，包括可能需要延长《里斯本条约》第50条的脱欧程序。

一）无协议脱欧

如果英国无协议脱欧，市场和社会各方面都将陷入混乱。保守党和反对党均竭力避免这情况，例如他们希望提出修正案造成政治压力，改变脱欧的最终方向。

二）延迟脱欧再次谈判

英国可要求把3月29日的脱欧日期押后，在获得所有欧盟成员国同意后，可与欧盟重返谈判桌。惟成员国可能不同意延期，也不愿与英国在脱欧问题上纠缠。

三）提前大选

梅伊或提前大选，以获取更多议席协助她再次通过脱欧议案，这需要获国会三分之二同意。惟即使议员同意提前大选，从表决到选举之间必须有最少25个工作天，大选后亦需预留时间商讨脱欧，因此这个选项也意味要延长脱欧程序。

四）反对党动议不信任

反对党可对梅伊政府发动不信任投票。假如不信任动议通过，政府又不能在14天内通过信任动议，国会便会马上解散，提前大选。工党党魁科尔宾已表示，计划在草案被否决后，随即向梅伊政府提出不信任动议，迫使提前大选。

五）二次公投

英国举行公投前需在国会通过相关法规，而在1月15日表决后至3月29日脱欧前已没有足够时间举行公投，故这选项需要延长脱欧程序。