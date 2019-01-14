英国脱欧冲击‧ 金融业首现萎缩 英国脱欧和经济的不稳定性，已让金融服务业大幅缩水。英国工业总会（CBI）和资诚会计师事务所（PwC）周一发布访调84家金融机构的调查显示，英国金融业需求5年来首次萎缩，且目前没有发现好转的迹象。

英国脱欧和经济的不稳定性，已让金融服务业大幅缩水。英国工业总会（CBI）和资诚会计师事务所（PwC）周一发布访调84家金融机构的调查显示，英国金融业需求5年来首次萎缩，且目前没有发现好转的迹象。

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银行将转移更多资产

另外，英国金融顾问公司安永（EY）表示，脱欧纷扰让英国银行业与其他金融公司已将至少8000亿英镑（约4.2兆令吉）资产移出英国，转进欧盟。这数字约相当于英国银行业总资产的10%，而且这只是一项保守估计，因为部分银行迄今尚未透露他们的应变计划。

美国有线新闻网络（CNN）报道，许多银行已在欧盟其他地方设立据点，以确保他们的该地区业务能在英国脱欧后持续运作，这意味着他们将转移更多资产，以符合欧盟规定。其他企业则为保护客户，亦大量转移资产，以躲避市场动荡及法规突然改变。

路透社报道，CBI和PwC公布的调查显示，金融业去年第4季连3季获利能力持平。而今年第1季需求料会持续下滑，获利能力也预期会出现3年来首度滑降。

英国工业总会首席经济学家纽敦-史密斯说：“总体经济和英国脱欧不确定性，加上监管合规和全球市场波动性冲击英国金融业。”他称，乐观情绪持续疲弱和预期情况会恶化，为前景敲警钟。

另据报道，虽然英国首相梅伊矢言要与欧盟达成零摩擦贸易，但愈来愈多日本跨国企业没敢坐等她能否实现承诺，纷纷提前转移业务，或扬言在无协议脱欧的情况下，会缩减业务规模。