英拟14军官派驻政府‧策划应对无协议脱欧 英国《观察家报道》，英国国防部为应对无协议脱欧可能在边界引发混乱，计划派出14名军方策划人员进驻运输部、内政部、外交部和内阁等多个重要政府部门，专责应付突发情况，但有关部门未有解释为何需军方协助，也没说明军方人员会负责什么工作。



英国《观察家报道》，英国国防部为应对无协议脱欧可能在边界引发混乱，计划派出14名军方策划人员进驻运输部、内政部、外交部和内阁等多个重要政府部门，专责应付突发情况，但有关部门未有解释为何需军方协助，也没说明军方人员会负责什么工作。



报道称，一名军方策划人员将驻守运输部，而运输部早前派出89辆货车驶往多佛港，模拟测试通往港口的道路，能否应付无协议脱欧后急增的车流量，被批评为不切实际且浪费金钱。隶属内政部的边境执法部队在控制货物及人员出入境方面，亦预料面临重大挑战，故4名军方策划人员将派驻协助他们。



香港《星岛日报》报道，若英国无协议脱欧，欧盟将向进口英国商品征收巨额关税，英国很多商品可能因无法外销而滞留境内，当中包括绵羊，或令英国境内的的羊只供应数目过多，导致价格大幅下跌，严重打击牧羊业。



另外，食品制造和纺织业向欧盟出口商品时，亦会面临庞大关税，多间企业已准备每年额外花费数千万英镑，支付增加的关税及行政成本。



毕马威会计师事务所脱欧部门主管斯图尔特表示，脱欧前景令人担忧，呼吁企业应审视项目合同、供应链及人手安排，应对无协议脱欧。