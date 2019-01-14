癌症患者担心等不到上映日 迪斯尼让他优先看《复仇者4》 澳洲一名罹患癌症的忠实漫威迷因担心没办法活到4月《复仇者联盟4》（Avengers: Endgame）上映当天，于是在网上论坛诉苦，没想到这样一个无心插柳的讯息竟然被迪士尼看到，还破例让他成为全球首位看到续集的影迷。

33岁的亚历山大因罹患罕见疾病。

（澳洲14日讯）澳洲一名罹患癌症的忠实漫威迷因担心没办法活到4月《复仇者联盟4》（Avengers: Endgame）上映当天，于是在网上论坛诉苦，没想到这样一个无心插柳的讯息竟然被迪士尼看到，还破例让他成为全球首位看到续集的影迷。

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33岁的亚历山大因罹患罕见疾病“范可尼氏贫血”（Fanconi Anemia），造成肝癌、口腔癌和骨髓衰竭等多种癌症。

身体状况每况愈下的他日前就在论坛Reddit抒发心情，提及自己由于癌症化疗，很可能在4月就要迎接“Endgame”，离开人世。

这篇文章随后被转载后，有网民热心设计海报跟影片帮忙宣传，没想到最后竟然被迪士尼公司看到，对方主动联系亚历山大。

《复联4》改编自漫威漫画，料将于4月26日在美国上映。这部电影也被评为今年最值得期待的超级英雄电影。