太平与武吉干当 被列狂犬症疫区 兽医局总监拿督瓜扎尼扎慕丁今日发文告指出，当局是于去年12月31日接到斯里古打2名家庭成员的投诉，指他们被家中饲养的狗咬伤，该狗过后在今年1月3日被处死。

档案照

（太平14日讯）随着太平的斯里古打花园证实出现狂犬症后，太平及武吉干当今日开始已被列为狂犬症疫区。

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兽医局总监拿督瓜扎尼扎慕丁今日发文告指出，当局是于去年12月31日接到斯里古打2名家庭成员的投诉，指他们被家中饲养的狗咬伤，该狗过后在今年1月3日被处死。

“在1月4日，该狗的脑样本进行化验，并被怡保兽医研究局证实呈阳性反应。”

他说，检察及采取样本过后于1月11日，在疫区的2公里内的都拜商业中心及斯里古打进行，结果在30个样本中，有3个呈阳性反应。

因此，兽医局宣布今日起，太平及武吉干当被列为狂犬症的疫区，而当局的检察及采取狗只的样本，将会在这两个地区的10公里范围内，包括江沙及吉辇县进行。

他表示，当局将会与卫生局配合，在学校、清真寺及公众场所进行警觉活动，并在本月15日开始为家犬接种疫苗。

此外，在疫区的1至10公里内，也已展开消灭野狗的行动，以确保狂犬症受到控制。

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瓜扎尼扎慕丁呼吁各界合作，让他们饲养的狗接受疫苗，并避免被狗或猫咬伤，若遭咬伤，必须以自来水清洗伤口，然后到最接近的医院接受治疗。

他希望居民若发现野狗，应该向兽医局投报，电话：05-807 2703。