收工即赶返港·中国节目直击王祖蓝陪产过程 王祖蓝与李亚男上个月17日喜获千金Gabrielle，这星二代未出世已受注目，中国综艺节目《没想到吧》（第八季）前晚播映直击王祖蓝由中国赶返港，到医院送老婆李亚男入产房的情况。

内地节目《没想到吧》直击祖蓝赶返港陪老婆生宝宝。

（香港15日讯）王祖蓝与李亚男上个月17日喜获千金Gabrielle，这星二代未出世已受注目，中国综艺节目《没想到吧》（第八季）前晚播映直击王祖蓝由中国赶返港，到医院送老婆李亚男入产房的情况。

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综艺节目中见王祖蓝在中国录影完节目后，归心似箭赶往机场。刚收工的王祖蓝在镜头前表现疲惫，但又心急见老婆，表示抵港后要先返家冲凉再赶到医院。他说：“因为她（亚男）起码要待几天，我白天要工作，不能见到她，所以只有晚上能到医院陪她。”

王祖蓝表示所有事情都由老婆李亚男安排妥当。（图：网络照）

赞李亚男安排妥当

王祖蓝抵港后就乘坐接载的座驾，见到老婆早已预备好宝宝的座椅放在车厢后座，大赞老婆安排妥当，他说：“所有事情都是她去弄，宝宝的房间、所有的衣服、迎接宝宝的派对，基本上是她一个人搞定，如果没有她，我真的不知道用怎样的心情去工作。”及后王祖蓝赶到医院，见到他送老婆入产房，而当时准备生孩子的李亚男心情挺轻松，对镜头摆出胜利手势。（香港明报）

李亚男准备入产房前，举起胜利手势。（图：网络照）