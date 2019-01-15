卡瓦尼：曼联换帅后拥有了全新活力 卡瓦尼正跟随巴黎圣杰门在卡塔尔多哈参加短暂冬训。根据赛程安排，“大巴黎”将于2月12日在欧冠16强战首回合中登门挑战曼联，随后于3月6日主场再战“红魔”。

（法国．巴黎15日电）效力于巴黎圣杰门的乌拉圭前锋卡瓦尼昨日表示，欧冠联赛里即将面对的曼联队在更换主教练后拥有了全新活力。

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卡瓦尼正跟随巴黎圣杰门在卡塔尔多哈参加短暂冬训。根据赛程安排，“大巴黎”将于2月12日在欧冠16强战首回合中登门挑战曼联，随后于3月6日主场再战“红魔”。

曼联此前一天击败了托特罕热刺，在索斯加尔担任代理主教练后已经取得6连胜。

“我认为在穆里尼奥离开后，曼联拥有了全新活力。”卡瓦尼说，“他们已经开始赢得胜利，而且更有持续性。”

卡瓦尼还表示，曾三次夺得欧冠冠军的曼联是一支“实力强劲的队伍”。

在巴黎圣杰门与曼联成为欧冠16强战对手时，曼联正在英超经历困难期，因此“大巴黎”被认为是晋级热门。不过自从索斯加尔接替穆里尼奥出任代理主教练以来，“红魔”近期迎来强势反弹。

巴黎圣杰门前锋姆巴佩说：“我认为曼联一直是一支强队。欧冠联赛里遇到任何球队都不会轻松，我们需要做到最好。”

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（新华社）