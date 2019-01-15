纳吉：希盟若要给汽油费．“应给巴士司机非志工” 纳吉于今晚在脸书帖文，并附上一篇新闻报道及一张照片，有关照片的图说注明马华总会长拿督斯里魏家祥和投票中心的工作人员巡视金马仑的投票中心。有关新闻报道的标题则引述魏家祥的谈话：志工乘搭巴士，为什么要给汽油费？

（马新社档案照）

（八打灵再也14日讯）前首相拿督斯里纳吉指出，原来志工是由巴士载送，如果希盟要给汽油费，应该是给巴士司机而不是志工。

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纳吉于今晚在脸书帖文，并附上一篇新闻报道及一张照片，有关照片的图说注明马华总会长拿督斯里魏家祥和投票中心的工作人员巡视金马仑的投票中心。有关新闻报道的标题则引述魏家祥的谈话：志工乘搭巴士，为什么要给汽油费？

针对此报道，纳吉在脸书帖文中写道，如果希盟要给志工汽油费，就给巴士司机吧。

“为什么要给巴士乘客？那是什么油的钱？”

“是乘客在巴士行驶途中头晕所需要的斧头牌子的油？”

他也写道，难怪媒体昨日报道指行动党针对疯传的照片，需要开会数个小时后才能作出澄清。