《综艺大集合》大受欢迎·胡瓜向电视台喊话争取来马拍外景 台湾知名外景综艺节目《综艺大集合》开播17年来从未在台湾以外的地方录制节目，昨日胡瓜领衔主持群阿翔、谢忻以及台湾本土剧演员廖家仪及王灿来马宣传，看见大马观众的热情反应，胡瓜拜托大马媒体帮忙向民视“施压”，让他们展开首站海外录制，争取5、6月来马拍外景。

王灿（左一起）、廖家仪、胡瓜、谢忻以及阿翔，难得来马与观众玩游戏互动，吸引众多大马忠实观众热闹捧场。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）台湾知名外景综艺节目《综艺大集合》开播17年来从未在台湾以外的地方录制节目，昨日胡瓜领衔主持群阿翔、谢忻以及台湾本土剧演员廖家仪及王灿来马宣传，看见大马观众的热情反应，胡瓜拜托大马媒体帮忙向民视“施压”，让他们展开首站海外录制，争取5、6月来马拍外景。

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胡瓜、阿翔、谢忻、廖家仪、王灿12日到古晋出席《第23届亚洲电视大奖》，难得来马决定争取多一天的时间，13日配合Astro《棒嘟嘟新春活动》，亲临蕉赖双威伟乐广场，与大马观众近距离玩游戏，答谢大家一直以来的支持。主持群才刚喊《综艺大集合》，现场观众立刻接喊口号，可见节目在大马深受欢迎。

众人在游戏环节与观众互动，其中一个要用身体夹爆气球的游戏，阿翔开黄腔叫上台的夫妇或情侣要“用力撞”才能夹破气球，在旁的胡瓜直指游戏“好粗暴”。当来到健康步道踩气球的游戏，一见到健康步道就害怕的谢忻却逃不过被全场观众一致点名的命运，让她又气又好笑，一度自我哀怨“从台湾走到大马”。当看到她寸步难行痛到飙泪的窘境，现场观众却毫无怜悯之心，还一直催促她“走快点！”让谢忻崩溃大暴走：“不要叫我走快点，有没有良心啊！”逗趣的模样，让全场笑翻。

王灿（左起）、廖家仪、胡瓜、谢忻以及阿翔提前与大马观众拜年送祝福。（图：星洲日报）

拜托大马媒体向民视施压

大马观众的热情，让胡瓜等人十分感动，一度感慨道：“没想到我们的节目影响力那么大！”胡瓜表示，《综艺大集合》主要服务台湾民众，介绍各地美丽的风景，当地农特产品风土人情，开播17年从来没有离开过台湾。经过此次的“试水温”宣传之旅，让他萌生想要在大马录制节目的念头，“大马观众看我们的节目十几年，来录个几集也不过分吧！”胡瓜打趣拜托大马媒体向民视“施压”，放话说：“节目组已经准备好，只是等民视点头答应就成事，预计5、6月来马到吉隆坡、槟城等地方拍摄。”

王灿：别把我当坏蛋

另外，台湾本土剧《春花忘露》及《幸福来了》现正在Astro欢喜台播映中，主要演员王灿和廖家仪不忘为剧集宣传。

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王灿透露，20岁出头曾在双峰塔刚建好时来马拍摄戏剧，时隔多年再度来到大马感到十分开心。由于王灿在《夜市人生》饰演“许来发”一角，使坏程度都让人恨的牙痒痒，许多观众入戏太深，让他不禁失笑喊说：“我没欺负如意，下次再见到我别再把我当坏蛋啊！”廖家仪则在《春花望露》饰演的“方家怡”，让她过足戏瘾，笑说：“终于能够演一次坏女人了！”