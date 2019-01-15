王鸿财：5倡议减教师文书工作．欢迎执行权下放学校 马来西亚华文理事会主席拿督王鸿财说，教育部长马智礼宣布涵盖9项减轻教师文书工作的5大倡议，明显逐步把执行权力下放于学校，减少教育部、州教育局及县教育局给学校造成的困扰，值得赞许。

（八打灵再也14日讯）马来西亚华文理事会主席拿督王鸿财说，教育部长马智礼宣布涵盖9项减轻教师文书工作的5大倡议，明显逐步把执行权力下放于学校，减少教育部、州教育局及县教育局给学校造成的困扰，值得赞许。

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“过往许多学校工作，是一些州教育局及县教育局向辖区内学校提出额外的各种计划及项目，要求学校提供各类数据及报告而造成的。特别是一些官员在对教育部的政策没有全盘了解的情况下，各司各法地以本身的‘制度’来要求学校执行政策，对学校造成极大的困扰。”

他今日发表文告指出，他希望新措施可以实质地减轻教师工作的负担，教育部在执行的过程中也需要加以监督，以免以往操作及落实出现偏差的情况再次出现。

“教师一直以来多次投诉教学以外的文书工作造成压力及负担，此前教育部也数次提出要采取措施减轻教师的文书工作，但最后都不得要领，工作反而日益加重。”

教师可致力提升教学

王鸿财认为，新措施赋予学校更多主导权，因此校长及副校长要如何带领校内的老师有效地执行工作，让教师们在工作负担被减轻的同时，也不影响学校行政的操作及教育水平，是他们要思考及面对的挑战。

“教师从多余的文书工作及负担被解放后，应该把注意力和时间放在教学上，致力提升教学的素质及关注学生的身心发展，特别是每星期对每科目进行集体备课，通过讨论吸取其他老师的教学概念及构思，提升整体教师的教学素质。”

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他说，华理会于2016年起在华小协助推动华文科集体备课，目前已颇见成效。

建议供经费培训教师

另外，王鸿财建议，教育部在推动减轻教师工作负担的同时，也能够在提升教师教学水平的工作上投入资源。

“教育部可以根据每一所学校的教师人数提供固定的培训经费，让学校可以为校内教师提供所需课程，提升教师们的教学能力；另外，教育部也可以探讨与各教育团体合作，共同配合以进行教师的教学提升的培训课程。”