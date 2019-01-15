检讨1963年建国契约事项．技术委会首次开会 掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强说，技术委员会今日在法律事务局召开首次会议以检讨1963年建国契约事项。

刘伟强（中）及汤米汤姆斯（左四）共同主持技术委员会首次会议，以检讨1963年建国契约事项。（图：星洲日报）

（布城14日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强说，技术委员会今日在法律事务局召开首次会议以检讨1963年建国契约事项。

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制定技术及工作委会职权

他发文告说，随着内阁于2018年12月17日决定检讨1963年建国契约事项，该委员会的会议焦点为制定技术委员会及工作委员会的职权范围，以及根据已鉴定的问题及范围成立工作委员会。

该会议也探讨准备提呈至内阁特别委员会报告的时间表，同时商讨有关有关修改联邦宪法1（2）条文的理由、合理性及影响。

该会议由刘伟强及总检察长汤米汤姆斯共用主持，该会议也给予空间让沙巴及砂拉越代表提出意见，并将在下次会议细谈。

出席会议者包括掌管法律事务的首相署副部长哈尼巴、内政部副部长拿督阿兹斯查曼、法律事务局总监拿督加里尔马祖基、内政部秘书长拿督斯里阿威、亚庇国会议员陈泓缣、沙巴州律政司拿督哈扎扎丽哈、砂拉越律政司拿督达拉玛目、砂州务秘书丹斯里莫哈末慕西迪、沙巴州秘书拿督斯里哈欣拜占斯里及学术成员。