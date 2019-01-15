洛杉矶2万教师罢课‧30年来首次 代表美国洛杉矶上万名教师的工会，因与代表学校董事的校区谈判破裂，当地时间周一（1月14日）早上开始发起罢课，要求校区向教师提供更多支援，是当地30年来第一次有教师发起工潮。

洛杉矶2万名教师罢课，要求校区向教师提供更多支援。（图：法新社）

（洛杉矶15日讯）代表美国洛杉矶上万名教师的工会，因与代表学校董事的校区谈判破裂，当地时间周一（1月14日）早上开始发起罢课，要求校区向教师提供更多支援，是当地30年来第一次有教师发起工潮。

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罢课在阴雨天下于洛杉矶市政厅前展开，超过2万名教师举起「为我们的学生而罢课（On strike for our students）」标语，游行至洛杉矶校区总部前。他们批评校区坐拥18.6亿美元储备，却未有向教师提供更多支援，要求校区提高教师薪资、推行小班教学、聘请更多社工、加强监察公帑资助的私营特许学校等。

不过，校区发言人在记者会上指，是工会拒绝与他们谈判，强调他们一直致力为教师提供更好待遇；而加州州长纽森（Gavin Newsom）发声明，强调罢课影响一众学生和家长，呼吁双方尽快返回谈判桌。（香港明报）