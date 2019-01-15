穆雷告别澳网赛场：这是最特别的一场比赛 昨日，在经历了一场4个多小时的艰难比赛后，英国网球名将安迪．穆雷最终不敌西班牙选手阿古特，遗憾告别2019年澳网赛场。

（图：法新社）

（澳洲．墨尔本15日电）“如果今天是我的最后一场比赛，那也是一个很棒的结束。”

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昨日，在经历了一场4个多小时的艰难比赛后，英国网球名将安迪．穆雷最终不敌西班牙选手阿古特，遗憾告别2019年澳网赛场。

“我已经尽我所能了。”穆雷说。

艰难，不仅是因为比赛的时长，更是因为穆雷的身体状况。在赛前发布会上，穆雷就坦承自己饱受伤病折磨，考虑在今年结束职业生涯。因此，这场可能成为他澳网告别赛的比赛备受关注。

当晚，墨尔本球场内座无虚席，热情的球迷还在场边挂起了英国国旗。可是，今年的澳网赛场一如既往，仍然不是穆雷的福地。

穆雷和焦科维奇、费德勒、纳达尔并称为男子网坛“四大天王”，他曾夺得一次美网男单冠军、两次温网男单冠军、两枚奥运会金牌。他也曾五次打入澳网决赛，但每次都与冠军失之交臂，去年还因为伤病而直接退出澳网的角逐。

当日的比赛从一开始就非常胶着，双方得分交替上升。穆雷的伤病明显影响了他的跑动速度和击球力度，数次因为无法跑动到位而回球下网。第一盘打到5:4时，阿古特成功保住了自己的发球局，以6:4拿下首盘。

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第二盘，双方很快打成2:2。阿古特抓住机会，率先破发又接着保发，将比分扩大到4:2。尽管穆雷随后顽强地扳回一局，但阿古特仍以6:4再下一城。

就在大家认为穆雷很可能连输三盘落败时，英国人却展现出了无与伦比的坚韧和顽强。穆雷竭尽全力奔跑、挥拍，让赛会22号种子阿古特并未占到太多便宜。第三盘和第四盘连着“抢七”、连着拿下“抢七”，穆雷将大比分扳成了平局。第四盘赢下“抢七”后，穆雷禁不住握拳怒吼为自己鼓劲。

“我知道我把我最好的都给了这项运动。我尽力了，我努力练习，刻苦训练，或许在我职业生涯的某些阶段太用力了。”穆雷说。

他的精神也感染了全场。观众们高呼“安迪”，挥舞着海报，甚至把看台跺得山响给他加油。

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但是，两次艰难的“抢七”似乎也耗尽了穆雷的体力。在决胜盘，阿古特一路将比分打到了5:1。这时的穆雷已难掩眼中的泪水，他竭力挽救着一个个赛点，以一记ACE球将比分扳到5:2。最终，在阿古特的发球局，随着穆雷回球下网，比赛宣告结束，比分定格在6:2。全场观众起立，以雷鸣般的掌声向两位选手致敬。

在赛后现场采访的间隙，组委会为穆雷送上了一份特殊礼物——众多网坛名将专门为穆雷录制的短片。费德勒、焦科维奇、纳达尔、克耶高斯、兹维列夫、沃兹尼亚奇、斯蒂文斯等都表达了对他的不舍和祝福。

赛后发布会上，穆雷形容今晚的比赛是最特别的：“尽管这只是第一轮并且我还输了，但我一定不会忘记今晚。”

（新华社）