驻马大使：马邀日大学设分校．投资者考虑办校地点 针对马来西亚邀请日本大学到马设校一事，日本驻马大使宫川真喜雄表示已收到各种关于地点的建议，而日本的投资者正在考虑适合开开办教育机构的地点。

（吉隆坡14日讯）针对马来西亚邀请日本大学到马设校一事，日本驻马大使宫川真喜雄表示已收到各种关于地点的建议，而日本的投资者正在考虑适合开开办教育机构的地点。

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他说，本身也会见了马来西亚驻日本大使拿督肯尼迪，并讨论了重振东京与吉隆坡双边关系的一系列措施。

宫川真喜雄今日到马新社总部与马新社主席拿督斯里阿兹曼会面后，接受访问时说，日本政府已提供马来西亚一切所需的援助，其中包括发行日本武士债券，并不久后将在东京市场发行。

武士债券料明年3月前发行

日本政府承诺发行由日本国际协力银行所提供的74亿令吉（2000亿日圆）的武士债券，优惠利率低至0.65%，预计于明年3月前发行。这不仅有助于减轻马来西亚沉重的财政负担，也将在日本投资者中重新树立信心，让他们重返马来西亚市场。

宫川真喜雄说，日本政府提供的其他协助如官方贷款，如此一来，马来西亚政府就能把这些贷款用于其它项目，也应能弥补马来西亚短期的预算不足。

这些贷款主要用于人力资源开发、派遣学生到海外包括日本，以及通过与日本职业培训机构与大学合作进行职业培训。

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他说，其他课题包括产业合作及增加日本产业对马来西亚投资的措施，而他已确认日本企业在马来西亚寻找投资机会的具体结果及可能选项。

此外，他说，由于现任首相敦马哈迪领导的政府实行透明及良好治理，籍以恢复人民、投资者、企业及国际社会的信心，因此他相信马来西亚的经济在不久的将来，会获得积极的评价与前景。

“首先，减少政府的债务，以稳定政府的管理，我认为这是好的，虽然在初期阶段会带来一些缓慢的增长，但在不久的将来，它将迎来一个更稳定及健康的经济管理。”