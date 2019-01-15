赛沙迪:续建议修法或立法‧“不停止制止金钱政治” 青体部长兼希盟青年团团长赛沙迪今日下午走访希盟金马仑国席补选行动中心后，在新闻发布会上指出，他已多次在土团党及希盟最高理事会，以及内阁中提出上述建议，但他接下来还会这么做，直到这项议程被重视为止。

李存孝（右二起）、赛沙迪和倪可汉连同行动中心的领袖们召开新闻发布会。（图：星洲日报）

（金马仑14日讯） 青体部长兼希盟青年团团长赛沙迪指出，他会不停的在希盟最高理事会及内阁会议中提呈建议，以便修改相关法令，或拟定新的法令，有效地制止金钱政治。

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他今日下午走访希盟金马仑国席补选行动中心后，在新闻发布会上指出，他已多次在土团党及希盟最高理事会，以及内阁中提出上述建议，但他接下来还会这么做，直到这项议程被重视为止。

他指出，要制止金钱政治，必须要有一个最好的方案，这项议程拖的越久，国内各政党就越容易受到金钱政治的侵蚀，我国必须致力于净化国内的政治。

倪可汉:金马仑人害怕州政府

行动党霹雳州顾问拿督倪可汉指出，经过这3天补选竞选期的观察，他发现金马仑的人民都有害怕州政府的现象，尤其是担忧农地临时地契无法获得延长的农民。

他说，希盟在这次的补选中，要向金马仑选民传达一个讯息，即在民主的体制里，人民不必害怕政府，反而政府应该为人民服务，而金马仑选民应该在这次补选中崛起，向州政府表达心声。

李存孝:社青將總動員助選

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社青团团长李存孝指出，金马仑有42.5%的选民是40岁以下，其中21至30岁的选民占了18.1%，31至40岁选民占了24.4%，社青团领袖和全体总动员，将会到金马仑助选，确保希盟候选人在补选中胜出。

他说，虽然我国在509大选后改朝换代，但是彭亨州仍由国阵执政，各种问题例如农民的临时地契等课题依旧存在。