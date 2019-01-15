纳吉驳斥跳槽传言‧“希山亲口说不退党” 前首相拿督斯里纳吉披露，巫统前副主席拿督斯里希山慕丁上周三亲口向他说明，会忠于巫统继续与党同在，驳斥希山跳槽的传言。

纳吉（左）和支持人法里兹在一名印裔支持者提到纳吉父亲，即第二任首相敦拉萨如何照顾印裔社群时，忍不住笑容满面鼓掌叫好。背景为巫统沙亚南区部挂上的”我的老板有甚么好羞耻”，纳吉骑乘车牌为“我的老板”（BO55KU）摩哆车的Q版海报。（图：星洲日报）

（沙亚南14日讯）前首相拿督斯里纳吉披露，巫统前副主席拿督斯里希山慕丁上周三亲口向他说明，会忠于巫统继续与党同在，驳斥希山跳槽的传言。

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希山去年底到海外度假时，与公正党署理主席兼经济事务部长拿督斯里阿兹敏在摩洛哥“巧遇”拍合照，引起“希山跳槽”的揣测传言，也是希山表哥的纳吉今日在巫统沙亚南区部大厦接受巫青执委法里兹哈迪访谈时，如此回应观众的提问。

指退党跳槽议员没义气

他受询希山是否还在巫统时表示，希山亲口同他说，不会背弃巫统，因为巫统是大家的血肉。

至于巫统国州议员接二连三退党跳槽，纳吉坦言感到失望，形容这些人没有义气。

“当我们赢时，有许多人靠拢过来；输了能认清‘朋友’嘴脸。但我相信未来还是光明的，这是上苍对我们的考验。”

对于会否回锅当首相的问题，纳吉表示目前职责是要巩固党，辅佐当前党领导，以确保巫统继续稳固强大；至于重返当国家领导的课题，等时机到了才看。

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揶揄希盟没兑现竞选宣言

他揶揄希盟政府没有兑现竞选宣言，尤其在废除大道收费和允许4000令吉月入以下的高教基金借贷者延迟偿贷的承诺跳票，是失去道德的体现。

“对我而言，廉政有两种层面，即（打击）贪污滥权和道德实践，后者为对人民的承诺，因是大选的竞选宣言，若不兑诺就是失去道德的伪君子（munafik）。”

“你（希盟）在金马仑国席补选派汽油津贴、要特别事务局（Jasa）官员恢复原职的前提需填交土团党的入党表格，这些都是贪污。”

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纳吉亦不点名反驳首相敦马哈迪痛斥马来人懒惰的指责，以他曾在吉隆坡旺沙玛朱一所以马来子弟为主的商业中心视察所得，以及马来企业掌舵人宁可在公司过夜，以完成工作的做事态度强调，马来人不是懒惰的民族。

“如果不断指责马来人懒惰，我们要甚么时候才能进步？我认为，如果马来人有被给予机会和教育，我们具有同等的竞争能力。”

纳吉认为，巫统需向年轻人广开门户，区部主席应摒弃会招年轻人入党会受到挑战的顾虑，必须以新思维取代旧思维，让年轻人为巫统打头阵，以便巫统成为选民首选。

单靠马来领袖无法夺雪

纳吉坦言，巫统要赢得雪州政权，单靠马来领袖不行，现阶段巫统在观察马华取得华社的配合度，毕竟509大选后迄今，仍处于政治转型期。

他形容，巫统在原则上走中庸路线，但在基础上，一定以捍卫马来人和伊斯兰为主。

巫统党员问及马华要退出（解散）国阵，会否造成种族分裂，巫统会否继续扮演好维护占多数的马来人的角色，纳吉回应说，“我们有本身的政治品牌，一个秉持中庸、进取和为马来人及伊斯兰教斗争的政党，同时维护非马来人，我们的体系是依据多元种族，这是（政治）现实。”