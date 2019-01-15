伦敦股市微挫0.91% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于6855.02点，比前一交易日下跌63.16点，跌幅为0.91%。欧洲三大股指当天全线下跌。

（英国．伦敦15日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于6855.02点，比前一交易日下跌63.16点，跌幅为0.91%。欧洲三大股指当天全线下跌。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：苏格兰皇家银行集团股价上涨3.01%，商用物业公司土地证券集团股价上涨2.06%，在线零售商Ocado集团股价上涨1.95%，伦敦证交所集团股价上涨1.55%，劳埃德银行集团股价上涨1.52%。

当天伦敦股市成份股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：博彩公司帕迪鲍尔必发公司股价下跌4.13%，制药公司阿斯特捷利康股价下跌3.55%，培生集团股价下跌3.49%，Hikma制药股价下跌3.48%，体育博彩公司GVC控股公司股价下跌3.41%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4762.75点，比前一交易日下跌18.59点，跌幅为0.39%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10855.91点，比前一交易日下跌31.55点，跌幅为0.29%。（新华社）