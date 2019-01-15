巴西古当领空课题‧马新24日谈商
2019-01-15 10:19
巴西古当领空课题‧马新24日谈商
马来西亚及新加坡两国交通部长预计1月24日会面，商谈巴西古当领空的课题。
（新加坡14日讯）马来西亚及新加坡两国交通部长预计1月24日会面，商谈巴西古当领空的课题。
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马新社报道，经济事务部长拿督斯里阿兹敏公布上述事宜，而他自昨晚到新加坡进行双边访问。
大马与新加坡于1月8日同意暂缓执行大马领空限制区，以及对新加坡实里达机场实行的登陆作业程序，而这两件事都涉及巴西古当的领空。
阿兹敏阿里也透露，他与新加坡的3个部长会面，其中包括新加坡交通部长许文远。
上述会面中后，阿兹敏指出，许文远已提供数个关于该领空课题的数个理据及论点。
“我也会把此事带上给交通部长陆兆福，我希望他们的会面是一个好的开始，并能解决这个问题，因为它会对两国的经济带来好处。
飞萤航空有机会重返狮城
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除了巴西古当的领空课题，阿兹敏表示，飞萤航空有空间及机会获得实里达机场的多一个航空位置。
他说：“新加坡对飞萤航空获得多个航空空位保持正面态度。在此之前需要完成登陆系统程序，以便满足飞萤航空的需求。”
除了飞萤，兀兰与新山之间捷运系统工程，也会在马新两国交通部长的会面中讨论。
“所有的这些事情我们都会讨论，以便寻求解决方案。”
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上述捷运系统工程一旦完工后能够减少新柔长堤15%或1公里的车流量，并预计会在2024年完工。
文章来源：星洲日报·2019.01.15
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