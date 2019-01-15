暖暖妹妹1岁了·动物园：成长良好 寄养在国家动物园的熊猫“兴兴”与“靓靓”第二胎宝宝“暖暖妹妹”今日欢庆1岁生日，体重已有34公斤的它，已越来越适应周围环境。

小熊猫一岁了！旅居大马国家动物园的熊猫兴兴及靓靓于2017年10月18日交配后，于2018年1月14日在我国产下第二只小熊猫，为已送回中国四川的长女暖暖添了妹妹。这只尚未命名的雌性小熊猫是在兴兴及靓靓交配后的89天出生，在我国落户已满一年。国家动物园员工14日准备冰块蛋糕，为它庆祝第一个生日。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）寄养在国家动物园的熊猫“兴兴”与“靓靓”第二胎宝宝“暖暖妹妹”今日欢庆1岁生日，体重已有34公斤的它，已越来越适应周围环境。

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国家动物园熊猫保育中心主任莫纳因说，暖暖妹妹目前很好地成长，虽然偶尔会吃竹子，但很多时候仍是以母乳为主。

“暖暖妹妹的性格相较姐姐‘暖暖’刁蛮，也不会积极地探索四周环境。她更喜欢躺在树上，或尾随自己的母亲。”

据马新社报道，莫纳因在暖暖妹妹的生日庆祝会上，接受媒体采访时指出，“暖暖妹妹”是首个在熊猫的非交配季节（4月至6月）下成功诞生的熊猫宝宝，这对国家动物园来说意义非凡。

“妹妹是在1月出生，我们会继续更为仔细地检查她的健康情况，包括进行血样测试。”

询及妹妹的正式名字，莫纳因说，他们仍在等待政府的答复，名字一旦确认后就会立即作出宣布。