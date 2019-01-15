原住民讼案1.2万堂费．总检察署同意豁免 总检察署发文告说，反水坝行动委员会主席兼起诉人之一的杰菲里与数名原住民活跃份子于本月8日提呈备忘录予总检察署，要求总检察署豁免他们撤回2015年在淡马鲁高庭要求国能停止在村落发展水力发电工程的诉讼后，需支付的堂费。

（吉隆坡14日讯）总检察署同意豁免彭亨瓜拉立卑柏斯拉奈村落原住民撤回诉讼后，需向四造赔偿1万2000令吉的堂费。

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总检察署今日发文告说，反水坝行动委员会主席兼起诉人之一的杰菲里与数名原住民活跃份子于本月8日提呈备忘录予总检察署，要求总检察署豁免他们撤回2015年在淡马鲁高庭要求国能停止在村落发展水力发电工程的诉讼后，需支付的堂费。

“总检察署考虑他们的要求后，已同意豁免第三及第四答辩人的堂费；彭亨州法律顾问也同意豁免第二答辩人的费用，同时要求第一答辩人国能有限公司做出同样的决定。”

他们是于去年8月28日接获总检察署信函，要求他们在撤回诉讼后，向四造即国能、彭亨州政府、原住民发展局及我国政府支付堂费。