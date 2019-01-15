亚马逊放眼云端游戏．微软早已抢占先机 亚马逊（AMAZON）、微软（MICROSOFT）和谷歌（GOOGLE）正面临着一场激烈竞争，战场不在实体而在云端。它们正在云端计算的一个非常另类市场展开竞争：游戏。

（图：法新社）

（美国．纽约15日讯）亚马逊（AMAZON）、微软（MICROSOFT）和谷歌（GOOGLE）正面临着一场激烈竞争，战场不在实体而在云端。它们正在云端计算的一个非常另类市场展开竞争：游戏。

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微软长期以来一直是游戏强权，在2000年推出Xbox游戏机。在扩大游戏方式和地点方面，微软在10月表示将在今年开始测试云端游戏产品。其xCloud计划将适用于行动设备。去年1月该公司收购了为游戏开发商提供云端基础工具的新创公司PlayFab。

亚马逊对其在这块市场的野心保持沉默。但《The Information》报道，该公司已与出版商就2020年推出新服务发布游戏进行对话。该项目将建立在之前支持游戏开发商的努力基础之上。

谷歌开始对特定用户测试

与此同时，谷歌已经开始对特定用户测试名为Project Stream的云端游戏服务。

这是3家大型美国网络龙头企业的最新动作，这些公司将其科技用于让客户不再自行计算和储存，可以在不依赖昂贵硬体的情况下完成更多工作。

微软拥有主场优势

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但这些企业立足点并非平等。在游戏方面，微软拥有主场优势。

“亚马逊不是一家游戏公司，谷歌也不是。索尼是一家游戏公司，但它没有云端服务。”云端游戏公司OnLive前CEO StevePerlman说：“市场上只有微软两者兼具。”

Perlman了解这个市场带来的挑战。他在2007年创立OnLive，最终在2015年将资产出售给索尼，当年索尼宣布推出游戏串流媒体服务PlayStationNow。在他职业生涯的早期，帕尔曼将WebTV出售给微软，该团队的一些成员后来在微软的Xbox360控制台上工作。

当Perlman十多年前跨入游戏串流媒体时，可以透过连接远距服务器来玩游戏，但它从未进入大众市场。当时苹果和谷歌还没有成为拥有App商店的主要行动大咖，而且出版商也没有专注于为云端开发游戏。

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尽管如此，该技术确实吸引了一些用户。Perlman表示，即使在某些高性能竞争游戏场景中可能存在递延，OnLive在测试后，发现人们通常无法分辨游戏是在远端运行还是在本机上操作。

他说，当时微软对游戏机销售更感兴趣。

Perlman说：“我们与他们讨论过一些关于云端游戏的问题”，但它们无意于此。”

不过如今的世界完全不同。微软现在“主要业务在云端”，他说，除与ActivisionBlizzard（ATVI-US）、Electronic Arts（EAUS）和Take Two Interactive（TTWO-US）等游戏公司建立合作关系外，该公司还对云端基础架构进行了大量投资。

他说：“至少在理论上，我认为微软可以做到。”