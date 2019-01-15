华总：敦马也认同‧“买国货应包括国产车” 华总表示，已向首相敦马哈迪提呈备忘录，并在其中提议政府发动购买国货运动，以协助振兴国家经济；马哈迪对此表示认同，认为国人购买国货可协助政府加强国内经济。

马哈迪（前排左四起）在首相办公室接见方天兴率领的华总代表团，针对各项议题进行交流。前排左起为吴添泉、吴德芳及锺来福;右为郑福成。后排左起为许廷炎、陈明山、林家全、黄保俊及黄益隆。（图：星洲日报）

（布城14日讯）华总表示，已向首相敦马哈迪提呈备忘录，并在其中提议政府发动购买国货运动，以协助振兴国家经济；马哈迪对此表示认同，认为国人购买国货可协助政府加强国内经济。

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华总发文告说，首相今午在布城首相署办公室接见华总总会长丹斯里方天兴率领的华总领导层时，针对备忘录内容说，民众购买国货应包括购买国产车。

文告说，首相以国产车宝腾举例，他曾经在去年访华时试驾宝腾的X70休旅车，引擎、操控和各方面性能都非常好，因此对宝腾有信心。

愿配合政府施政方针

这是华总首次与第二次任相的马哈迪见面交流。方天兴表示，该会是敦马首次出任首相期间，亲自批准成立的民间组织。

他说，华总愿意配合政府的施政方针，继续扮演民间团体应有的积极角色，通过加强沟通，促进了解，寻求共识，达致圆满。

出席者有永久名誉会长丹斯里吴德芳、永久名誉顾问丹斯里郑福成、署理总会长拿督锺来福、副总会长丹斯里吴添泉、陈明山、黄保俊、拿督林家全、拿督许廷炎及总秘书拿督黄益隆。

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华总提呈的备忘录内容重点

1.全力支持首相所领导的“新马来西亚”政府。华总自成立以来，一直都扮演着民间与政府沟通的桥梁角色，愿意配合政府施政方针，继续扮演民间团体应有的积极角色，通过加强沟通，促进了解，寻求共识，达致圆满。

2.吁请政府承认独中统考文凭。多年来统考文凭获得海外许多大专院校承认，近年来也获得国内一些州政府（例如槟城、雪兰莪、马六甲和砂拉越等）的承认。华总欢迎教育部已经成立了独立委员会对统考展开实情调查（Factfinding）的工作，以展开对话，一旦完成后教育部将向内阁提呈报告的安排，希望此课题能够在不影响种族和谐，并在学术专业的角度下获得化解。

3.吁请政府常年制度化拨款独中。华总对政府在今年度财政预算案中，首次拨款1200万令吉予国内独中的作法表示激赏，并希望它能够常年被列为国家年度预算案内，成为制度化拨款一部份，同时希望随著国家财务好转后，获得增加。

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4.吁请政府展开“购买国货运动”，推广价廉物美的国产货物，协助本地厂商促销，提供税务奖掖，号召政府部门机构、企业商家到人民百姓，支持和购买国货，助长内需，刺激经济成长。

5.吁请政府持续引进外资，包括拥有庞大实力，先进技术和研发能力的中资在内。

6.吁请政府全力发展旅游业，包括做好准备迎接明年的“马中文化旅游年”到来，引进更多拥有庞大消费能力的中国旅客，协助国家赚取更多外汇，带动百业，促进国家经济。