传PG&E接触银行筹破产融资 路透引述消息人士称，美国加州公共事业巨擘PG&E接触一些投资银行，筹措一笔30亿至50亿美元计的资金，作为申请破产保护期间的融资，以维持业务如常运作。

（美国．纽约15日讯）路透引述消息人士称，美国加州公共事业巨擘PG&E接触一些投资银行，筹措一笔30亿至50亿美元计的资金，作为申请破产保护期间的融资，以维持业务如常运作。

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PG&E因为被指要为去年加州大型夺命山火负上责任，可以涉及巨额赔偿，所以可能要申请破产保护。

消息人士指出，筹备破产前债务融资（debtor-in-possession loans）是申请破产保护前的主要工作，而PG&E正为此做好准备。据悉，该公司可能最快周一发出雇员通知，提及关于申请破产保謢的事宜，因为要符合加州对相关事宜的法例要求。

一般而言，破产前融资是由企业现有债权人提供。PG&E的现有来往银行包括花旗、摩根大通与美银。不过，暂时不清楚PG&E寻求破产前融资具体规模。

消息人士强调，PG&E可能最终不会申请破产保护，因为需视乎该公司与银行的商讨结果及集团其他安排进展。不过，破产保护将是该公司最后一步，因为要视乎地方政府是否同意该公司把赔偿责任转嫁消费者。