ACG:出口亚洲耗1亿建LPG圆筒厂 Astana City集团（ACG）董事经理聂莫哈末法立兹说，该集团将耗资1亿令吉建造我国第一个液化石油气（LPG）复合材料圆筒生产工厂，而该厂将成为出口到亚洲的生产中心。

（吉隆坡14日讯）Astana City集团（ACG）董事经理聂莫哈末法立兹说，该集团将耗资1亿令吉建造我国第一个液化石油气（LPG）复合材料圆筒生产工厂，而该厂将成为出口到亚洲的生产中心。

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他说，有关工厂的工程将于今年5月开始，预定在一年内竣工，而该工厂的建设将是公司未来5年的第一阶段发展。

甲将建LPG存储中心

他在该公司推出的14公斤液化石油气复合材料圆筒推介礼后举行的新闻发布会上说，第二阶段则将是在马六甲建设容纳量为6万公吨至18万公吨的LPG存储中心，以满足该公司的长期发展。

他说，液化石油气复合材料圆筒将为消费者提供更多液化石油气圆筒的选择，其售价为155令吉（包括了14公斤液化石油气）。

“补充（refill）的价格是14公斤26令吉60仙，可以到一般杂货店用空的筒兑换已补充的。”

他指出，目前全国约有100个经销商，在圆筒生产工厂竣工和运作之前，会暂时从泰国进口复合材料圆筒。

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Astana City集团由土著全资拥有，它是第7家参与大马市场的液化石油气营销的运营商，该公司于11月获得财政部的液化石油气营运补贴。

液化石油气复合材料圆筒是该集团与韩国公司─现代BS＆E进行策略合作伙伴关系的“结晶品”。

聂莫哈末法立兹说，为了打入本地和全球市场，我们签署了为期5年总共12亿令吉的外国直接投资协议。”他说。

他指出，该集团希望通过使用ACGAS的品牌，令液化石油气复合材料圆筒这个产品得到本地消费者的好评。

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LPG复合材料圆筒技术很受欢迎，并广泛用于美国、日本、澳洲、泰国，以及一些欧洲国家。

此技术致力确保用户的安全，该产品具有爆炸零风险、轻盈、携带方便、用户可以查看所剩液化石油气的量等功能。