苹果股价跌现良机？．巴菲特3年加码成空 苹果今年初的表现正如他所愿，只不过付出了惨痛代价，让他在账面上一度赔光这3年来对苹果不断加码的投资。

（美国．纽约15日讯）股神巴菲特曾说，他乐于见到苹果（Apple）股价下跌，如此一来他才能逢低加码，果真如此，苹果今年初的表现正如他所愿，只不过付出了惨痛代价，让他在账面上一度赔光这3年来对苹果不断加码的投资。

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受中国iPhone销售下滑影响，苹果在今年头一个交易日盘后意外调降上季营收预测，3日股价崩跌10%，90天内跌了38%，一度让巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）2016年以来投资付诸流水。

彭博从3年前波克夏开始买进苹果股票每季买进股数和每季平均股价计算，推估巴菲特买进苹果的成本价为146.02美元。苹果3日崩跌后收142.19美元，若不计股利，苹果已跌破波克夏的买进成本。上周五收盘，苹果股价为152.29美元。

目前，巴菲特持有苹果股票约2.52亿股，占波克夏投资组合25.7%，是巴菲特最大个股投资。

苹果市值跌至7200亿美元

如今，苹果市值由去年10月巅峰1.1兆美元，跌到约7200亿美元，巴菲特持有苹果股票的价值，也由约600亿美元减为383.8亿美元。

不过，巴菲特早就不断提醒投资者，勿过度解读波克夏对于苹果这种大公司的投资绩效，主因是去年生效的新会计规定要求公司须将未实现的投资损益列入损益表。截至去年10月，这个新规定让波克夏获利大增，但巴菲特一点也不高兴。

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巴菲特曾经这么形容动辄上百亿美元的单季意外财富：“任何一季投资损益的规模通常毫无意义，带来的每股纯益可能误导不熟或不懂会计规定的投资者。”

福布斯（Forbes）分析，波克夏第四季未实现投资损失可能高达250亿美元，全年将因此呈现亏损。波克夏2018年原本账面上1705亿美元的投资部位损失恐超过100亿美元，主要反映标普500指数去年12月重挫，总结第四季跌14%。标普500指数含股利的损失为4.38%。

投资4股项

表现皆落后

不仅苹果，巴菲特好几个主要的价值投资，像是富国银行、美国银行、达美航空和美国航空，正好也是去年表现落后的个股，2019年开张也表现不好。由于苹果和达美航空在内的航空股开年第二个交易日重挫，巴菲特在彭博亿万富豪指数排行第三（第一及第二名分别是贝佐斯和比尔．盖茨）的净值两日内蒸发36亿美元，成为500个首富中今年以来赔最惨的亿万富豪。

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苹果下挫，也让人再度质疑巴菲特投资科技股的功力，尽管巴菲特把苹果视为消费类股而非科技股。巴菲特2011至2018年投资IBM，算是他自己也承认的投资失利，如今投资者目光正转移苹果。

巴菲特今年是否真如他所说，会逢低再加码苹果，值得密切关注。