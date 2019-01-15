刘华才访人权委会探讨人权课题‧“签ICERD对国家最好” 民政党主席拿督刘华才博士率领代表，拜访大马人权委员会商讨我国的人权课题，包括《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）和《经济、社会、文化权利国际公约》（ICESCR）。

（吉隆坡14日讯）民政党主席拿督刘华才博士率领代表，拜访大马人权委员会商讨我国的人权课题，包括《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）和《经济、社会、文化权利国际公约》（ICESCR）。

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他在文告中指出，能获得免费教育是一项权利而非特权，因此若政府能签署ICERD和ICESCR，对国家是最好的。

“我们认为一些事情和政策应该被取消，如官方表格中的种族栏目和大学录取固打制，因为这只会分裂人民，而非团结人民。”

他补充，基于这是民众更常接触的课题而非全国大选的国家议程，因此民政党和大马人权委员会认为应该进行地方政府选举。

他表示，该党将尝试透过“咖啡座谈会”教育民众，大马人权委员会则将派遣官员参与公众传播意识。

此外，该党的上议员也将向政府反映课题以达到双管齐下的效果。

另一方面，他说，由于该党是原产业领域专家，因此其应大马人权委员会要求，协助探讨员工人权，以确保后者权利受到照顾。

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他也呼吁其他拥有相同理念的政党、组织或个人加入他们以让我国变得更好及公平。