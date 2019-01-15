杀害5岁及1岁姐弟·残忍毒虫被控3罪 涉嫌在8日晚上残杀兩名分別1歲和5歲小姐弟的毒虫阿米尔阿里菲因（49岁）今早被带上铅推事庭面控，被告面对三项控状，即两项谋杀及一项严重致伤罪名。被告表示明白谋杀罪，以及否认严重致伤罪，案件延至3月18日过堂。

（吉打·鉛15日訊）涉嫌在8日晚上残杀兩名分別1歲和5歲小姐弟的毒虫阿米尔阿里菲因（49岁）今早被带上铅推事庭面控，被告面对三项控状，即两项谋杀及一项严重致伤罪名。被告表示明白谋杀罪，以及否认严重致伤罪，案件延至3月18日过堂。

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推事努鲁拉斯达基于被告被控谋杀，不得他保释外出。 此案的主控官是奴鲁拉斯雅。

新闻背景：

被告擁有多項毒品犯罪記錄，兩年前與妻子離異後獨居在鉛縣（Yan）甘榜登雅新村，他家距離小死者住家仅300米。

被告與小死者父亲认识，8日晚11时至12时30，疑吸毒后发狂闯入兩名小死者的住家，将当时已经入睡的5歲奴魯哈宁和1岁還在襁褓中的莫哈默沙菲以残忍手段殺害。

警方后来证实，两名小死者被人用利器割斷頸部動脈和呼吸道失血過多而死。以及被告的尿檢結果对大麻呈陽性反應。