巴生县署拒更新执照．卖酒商家跳脚 继早前雪州士拉央市议会拟向辖区内更新酒牌营业执照的商家收取高昂抵押金引起反弹后，巴生区的酒商及杂货商今日申诉，他们从2016年起便面对巴生县署及土地局，在没有给予理由下拒绝一些商家更新年度酒牌执照申请，县署在拒绝商家上诉同时，却要商家重新申请酒牌执照，让商家苦不堪言！

在面对种种卖酒的难题，加上卖酒只有大约2%的不高利润，已有商家准备放弃更新酒牌执照。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生14日讯）继早前雪州士拉央市议会拟向辖区内更新酒牌营业执照的商家收取高昂抵押金引起反弹后，巴生区的酒商及杂货商今日申诉，他们从2016年起便面对巴生县署及土地局，在没有给予理由下拒绝一些商家更新年度酒牌执照申请，县署在拒绝商家上诉同时，却要商家重新申请酒牌执照，让商家苦不堪言！

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受影响的巴生区酒商及杂货零售商，今日在雪隆贩商公会联合会安排下召开新闻发布会，申诉处理申请及更新酒牌执照的巴生县署及土地局和旗下的税务执照小组（Lembaga PerlesenanEksais），在更新酒牌执照的程序上欠缺透明度，没有就商家在哪方面做得不足而要商家纠正，却直接拒绝更新申请。

在面对种种卖酒难题和卖酒只有约2%的不高利润后，已有商家准备放弃更新酒牌执照。

巴生县长为税务执照小组的当然主席，由一名副主席辅助，小组成员有警方、关税局、消拯局、巴生市议会、市议会卫生小组和州政府委任的3名委员为代表，商家们无论是在申请新酒牌或更新酒牌执照时，都需得到小组内的部门审批，县署才会发出执照。

逾90巴生商家受影响

雪隆贩商公会联合会会长陈联发披露，许多被拒绝更新酒牌执照的商家，都已持有二三十年的酒牌，过去都相安无事，直到2016年起，部份商家开始在更新酒牌时，没获得理由而遭拒情形，累积至今约有90多名巴生区的商家受影响。

他表示，2016年时欲更新2017年度酒牌遭拒的商家有约50名、2017年有30名和最新的2018年有50名，当中一些商家经过一些管道的上诉后获得更新，但迄今依然无法更新酒牌的商家还是有90多人。

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“商家愿意跟县署配合，但商家不知道更新遭拒的原因出在哪里，何况县署不给商家理由，这是很大问题，毕竟商家需通过小组内7个部门代表的审批，程序上已相当严格与繁杂。”

陈联发形容，根据非正式消息，当局指鉴于私酒问题，而针对商家的更新酒牌申请说不过去，当局应对私酒展开严厉执法，并效仿槟州政府替商家自动更新酒牌执照的措施，统一全雪州各别县署和地方政府在处理酒牌执照的做法。

“在正常情况下，如果商家符合地方政府设下的要求和条件，有关当局理应发出相关执照，而非矫枉过正。”

他呼吁巴生市议会和相关部门，在商家进行上诉期间暂缓展开执法行动，直到农历新年过后，以免影响商家生计。

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潘国全促透明化处理

投诉组主任潘国全表示，他于上周五见了巴生县署官员商讨烈酒执照课题，当局在处理酒牌上应有透明度，若有业者不过关的地方，应提供机会让商家纠正和重新补上缺失的文件，否则每两三年都发生酒牌执照无法获得更新的争议。

他促请当局若有意修改烈酒执照条例，需提早公布，好让业者有时间适应和遵守。

同时，顾问陈秀溪认为，从今天的出席率踊跃来看，证明事态严重，包括受影响的印裔业者也出席，因此他促请强调廉洁施政的希盟新政府要透明化，更希望有关部门不要有小拿破仑。

商家：县署拖延半年

一名不愿具名的业者披露，县署早已限定商家需在去年6月30日前，呈上所有文件和申请表格，以更新2019年度的酒牌执照，但拖至年终仍无法处理好，去年12月才匆忙开会讨论，使得商家在缴付市议会的更新酒牌营业执照时，需面对10%的逾期更新罚款。

他说，根据规定，巴生区的商家需在获得县署发出正本的酒牌执照后，才能凭据向巴生市议会更新酒牌营业执照。由于发生县署拒绝更新酒牌的问题，因此他希望市议会能变通，只要商家没有违规，便应自动更新酒牌营业执照。

根据巴生县署及土地局于一封志期去年11月30日，向一名业者发出拒绝更新酒牌执照的公函中阐明，县署税务执照小组于11月14日的会议中达成不更新该商家酒牌的议决，因此商家不被容许在执照逾期后售酒，否则当局可执法对付。

黄思汉（雪州地方政府、公共交通及华人新村发展事务行政议员）：了解后才评论

“基于县署及土地局隶属于雪州大臣阿米鲁丁掌管的土地发展事务部门，所以我需向官员了解实情后，才能对外发表正式评论。”

受影响的巴生区酒商及零售商在新闻发布会表达心声，盼更新今年度酒牌执照能“诸事顺利”。前排左起酒商黄文华、李旗豹、陈联发、陈朝正、陈秀溪和潘国全。（图：星洲日报）

由巴生县署税务执照小组秘书发出拒绝商家更新酒牌的公函阐明，商家不能在酒牌逾期后售酒，否则当局可采取执法行动。（图：星洲日报）



李旗豹：拒更新不给理由

巴生滨海中医中药业联合会会长李旗豹透露，接获20多名持有二三十年酒牌的会员投诉执照不获更新，原因可能是一些个案公司有超过1名的合伙人、商家搬迁更改地址系统出现问题。

他说，一名在巴生池隆花园持有20多年酒牌执照的商家在申请更新时，也在不给予理由的情况下无端被拒。

陈朝正：有商家准备放弃

巴生滨海杂货零售商公会会长陈朝正表示，面对种种卖酒的难题，加上卖酒只有大约2%的不高利润，有会员商家感到意兴阑珊，准备放弃更新酒牌执照，殊为可惜。

他说，2016年之前巴生县署的酒牌执照费为420令吉，之后调涨100%至840令吉，加上巴生市议会的90令吉酒牌营业执照，商家一年需花930令吉的酒牌费。

也是大马杂货商总会会务顾问的他指出，随着县署如今拒绝商家更新酒牌和不准上诉，商家若要重新申请酒牌，将面临种种繁文缛节和费用的增加，如需在报章刊登售酒启事等。