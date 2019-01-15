特朗普：从未为俄罗斯办事‧指《华邮》报道是“骗局” 《华盛顿邮报》上周六（1月12日）报道，指美国总统特朗普曾要求翻译员保密他与俄罗斯总统普京会晤接触的内容，又曾取走翻译的笔记，使政府对于他两年内跟普京5次的会面均无详细对话纪录。特朗普回应指“从未为俄罗斯办事”，批评相关报道是“骗局”。

特朗普否认为俄罗斯办事。（图：法新社）

（华盛顿15日讯）《华盛顿邮报》上周六（1月12日）报道，指美国总统特朗普曾要求翻译员保密他与俄罗斯总统普京会晤接触的内容，又曾取走翻译的笔记，使政府对于他两年内跟普京5次的会面均无详细对话纪录。特朗普回应指“从未为俄罗斯办事”，批评相关报道是“骗局”。

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特朗普于当地时间周一（14日）在白宫回应记者提问，称“我从未为俄罗斯办事”，“我认为你问这个（有关《华邮》报道的）问题是耻辱，因为这（报道）是一个非常大的骗局”。

另外，《纽约时报》上周五（11日）报道，联邦调查局（FBI）在特朗普2017年开除FBI前局长科米（James Comey）后，调查特朗普有否或明或暗为俄方办事。（香港明报）