成本增压制成长．海鸥财测下砍15% 海鸥企业（HAIO）虽积极拓展新产品及开发海外市场，惟自行吸纳销售税成本，再加上马币走弱，限制了业务成长空间，以致评级与目标价遭肯纳格研究下砍。

（吉隆坡14日讯）海鸥企业（HAIO,7668,主板消费产品服务组）虽积极拓展新产品及开发海外市场，惟自行吸纳销售税成本，再加上马币走弱，限制了业务成长空间，以致评级与目标价遭肯纳格研究下砍。

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肯纳格表示，基于现有业务成长空间受压，因此该公司计划进军幼儿市场，并拓展印尼业务。目前，该公司在印尼业务只有不到1万名经销商。

下半年推2新产品

海鸥企业将在今年下半年推出2项产品，包括女性服装时尚及美容产品。

肯纳格认为，基于该公司自行吸纳销售税成本及马币走弱因素，导致该公司成本压力增加，亦限制了分销商成长。

该公司预期，印尼其多层次行销（MLM）业务可达到收支平衡，并持续推广高级重要及非酒精产品。越南业务则因市场疲弱之故而尚未摆脱赤字。

此外，该公司也会在农历新年期间，推广会员销售活动。

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业务成长受限下，肯纳格决定将2019及2020年的净利各下砍15%，本益比估值维持在12倍不变，但目标价从2令吉60仙调低至2令吉20仙，评级从“符合大市”调至“落后大市”。