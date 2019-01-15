魏家祥：大臣已处理耕地地契‧“竞选期不敢做承诺” 马华总会长拿督斯里魏家祥指出，彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪早前已在着手处理金马仑农耕地地契的问题，惟如今碰上金马仑国席补选，为了不要让别人曲解他的用意，所以在竞选期间不敢做出任何承诺。

（金马仑14日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥指出，彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪早前已在着手处理金马仑农耕地地契的问题，惟如今碰上金马仑国席补选，为了不要让别人曲解他的用意，所以在竞选期间不敢做出任何承诺。

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他说，由于旺罗斯迪是道地的金马仑人，比过去的领导人更亲民，所以相对而言比较了解金马仑农民所面对的问题，虽然仅担任大臣短短数个月，但却已批准一些土地准证给当地农民。

“他是在之前的彭亨州行政会议就已发出准证，不是在补选期间批准，因为他清楚知道在这段期间必须非常谨慎，不能触犯任何条规，以避免被他人曲解为他在买票。但从他的肢体语言可看出，他会做出一些成绩出来。”

他今天与马华众领袖走访哈布、冷力及巴登威利一带视察民情后，召开新闻发布会。

他披露，他于去年11月5日中选马华总会长后，11月中就在吉隆坡的Corus酒店与旺罗斯迪会面进行协调，当时其好友即希山慕丁的政治秘书也在场，一同商讨金马仑菜农的问题。

“旺罗斯迪指土地的权力绝大部分落在州政府，但如果这些土地是道路保留地或森林保留地，皆属联邦政府权限，换言之州政府无权插手。”

已发45土地准证给华裔农民

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他说，象牙行动过后，彭亨州政府都批准土地给4英亩以下的农地，惟当时的州务大臣并没有非常积极地去做，大家比他都还要清楚个中原因，直至新州务大臣上任后，就发出了约45张土地准证予华裔农民。

他认为，若再加上南利莫哈末诺作为金马仑人的人民代议士，他们必定会跟进金马仑29%华裔选民面对的问题，并优先解决土地的问题。

出席者包括马华副总会长拿督斯里郑联科。

原住民搭巴士到提名中心

根本不需汽油补贴

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针对希盟被指贿选，魏家祥披露，他在走访各地区时，有不少选民告诉他当天那些原住民都是由巴士载往提名中心，根本不需要汽油补贴。

他质问，那这些汽油要添去哪里？难道他们所谓的添油补贴是“风油”或“食油”之类？没关系，人民是聪明的，会自己做出判断。

他说，希盟现在派钱都可说成汽油补贴，如果这起事件发生在国阵的身上，他们哪里可能会说那是汽油津贴。

吁用选票促希盟牢记承诺

另一方面，魏家祥希望金马仑选民们用手中的选票告诉希盟政府，不要再U转，不要再静静，一定要牢牢记得自己的承诺。

魏家祥发表文告说，他走访了金马伦，以聆听选民的心声。“选民们提到土地问题、农耕问题、供过于求导致菜心价格跌至每公斤20仙、生意难做、百物涨价、政策U转、承认统考、废死，也有者担心马新关系闹僵会影响金马伦蔬菜出口新加坡等等。”