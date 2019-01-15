有望攫更多合约．世霸动力成长动能强 世霸动力（SERBADK）设下2019年杪100亿令吉订单目标，而艾芬黄氏研究在有望抢下多项水电及公用事业项目下，看好工程、采购、建筑和启用（EPCC）业务可持续增长。

（吉隆坡14日讯）世霸动力（SERBADK,5279,主板能源组）设下2019年杪100亿令吉订单目标，而艾芬黄氏研究在有望抢下多项水电及公用事业项目下，看好工程、采购、建筑和启用（EPCC）业务可持续增长。

广告

世霸动力目前持有120兆瓦产能资产，加上积极取获印尼、寮国及越南新项目，有望达至200兆瓦目标。

2019年该公司亦可在中东和中亚部份国家获得更多营运与维修（O&M）合约。

艾芬黄氏指出，该公司旗下EPCC业务盈利增长料源于工厂未认列收入进账，包括登州污水处理厂的2亿3500万令吉、坦桑尼亚氯碱化工厂的3亿1500万令吉、寮国30兆瓦发电厂项目的2亿7500万令吉及阿联酋新发电项目的1亿令吉等。

艾芬黄氏预计，世霸动力已延迟的霹雳60兆瓦发电厂和近期投资的液化天然气（LNG），预计分别在2019年第三及末季开始建设。

无论是国内及领域，世霸动力仍是艾芬黄氏的首选股。