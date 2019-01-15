种植业潜在并购．联合马六甲成收购目标 国内种植公司普遍有意购买更多大马及印尼的油棕园和地库，并购同业意愿甚高，分析员认为，联合马六甲（UMCCA,2593,主板种植组）将是潜在的收购目标之一。

（吉隆坡14日讯）目前，国内种植公司普遍有意购买更多大马及印尼的油棕园和地库，并购同业意愿甚高，分析员认为，联合马六甲（UMCCA,2593,主板种植组）将是潜在的收购目标之一。

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棕油价看淡

2年财测下调

目前，分析员普遍认为，在棕油价格和鲜果串产量走软的双重打击下，联合马六甲业绩恐怕毫无起色，分析员皆持续看淡原棕油价格走势，纷纷下调2019至2020财测。

由于鲜果串产量下滑12.5%、棕油产品价格下降、较高融资成本及采用大马财务报告准则（MFRS）的较高折旧影响，该公司2019次季从前期核心净利1380万令吉转至净亏600万令吉。

在长期的潮湿天气影响之下，联合马六甲2019上半年鲜果串产量下滑23%，导致上半年陷入1870万令吉累积净亏损，远低于丰隆研究的全年2130万令吉核心净利预测。

此外，丰隆研究下调2019和2020年的原棕油平均价格预测至每公吨2100令吉和2350令吉及减低鲜果串产量预测后，分别下砍该公司2019至2020财测96.1%及16.8%，至40万令吉和3170万令吉。

丰隆强调，尽管原棕油价格低迷，导致联合马六甲股价承压，但该公司具备不少优势，包括截至10月31日的0.7倍净负债比及油棕树龄不高等。

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截至上半年，联合马六甲的鲜果串产量为15万公吨，仅达肯纳格研究全年预测40万9000公吨的37%。

该公司管理层解释，主要是沙巴油棕树有近40%是超过18年树龄，拖累了鲜果串产量。

肯纳格研究认为，联合马六甲近期刚完成收购60%印尼PTWANA RINDING LESTARI的股权，这项新业务有望带动盈利。

虽然新业务料为联合马六甲带来新的增长和多样化效益，但上述某些作物的酝酿期可能很长。

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肯纳格分别下砍该公司2019至2020财政年鲜果串产量预测13%及11%，至40万9000和43万8000公吨及下调2019财政年原棕油价格至每公吨2150令吉。

基于该行看淡原棕油价格及鲜果串产量，决定分别下调该公司的2019及2020财测128%和92%，至净亏1150万令吉和净赚510万令吉。

在联合马六甲连续5个季度表现令人失望及印尼的幼树高昂维护成本料将阻碍中期盈利下，肯纳格研究以0.61倍预估股价账面值比例（PBV）下调该公司目标价至4令吉80仙。

该行指出，联合马六甲派息每股2仙远低于全年预期的每股13仙，因此下调2019至2020财政年股息预测至分别每股4仙。

达证券则基于较高营运成本和鲜果串增长下滑，而下调该公司2019至2021财测，降幅介于6.6至63.3%。

不过，达证券以小型公司平均股价账面值比例为基准，根据0.7倍目标本益比，上调联合马六甲的目标价至5令吉61仙。