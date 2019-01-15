寮国发电厂近完工．美佳第一前景唱好 美佳第一（MFCB）的寮国东沙洪水力发电厂计划已完成80%，一旦投入商业营运，料将每年为公司营造最多4亿5000万令吉营业额或2亿6000万令吉盈利，长达25年，分析员唱好前景。

（吉隆坡14日讯）美佳第一（MFCB,3069,主板公用事业组）的寮国东沙洪水力发电厂计划已完成80%，一旦投入商业营运，料将每年为公司营造最多4亿5000万令吉营业额或2亿6000万令吉盈利，长达25年，分析员唱好前景。

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大众研究分析员日前会晤了美佳第一的管理层后获悉，该公司在寮国的水力发电厂计划已达最后阶段，今年3月将首次进行涡轮装置及6／7月将进行电力测试。

截至2018年12月，东沙洪水力发电厂建筑已完成79至80%。一旦开始进行商业使用，4架涡轮装置发电厂年产量将达1825吉瓦时（GWh）或是每日5000兆瓦（MW），电力将售卖给寮国电力公司以作为国内消耗，为期25年，多余电力则会卖给邻国柬埔寨。

该公司在寮国东沙洪水力发电厂工程计划取得成功经验后，放眼大马再生能源为下个进军领域。

不过，大众研究指出，该公司旗下资源业务将继续面对赚幅挤压，主要是经济活动放缓及疲弱美元汇率所致。

该行指出，该公司旗下的石灰岩业务将持续面对赚幅挤压，主要是成本压力走高、额外成本未能转移给消费者、美元汇率走软、需求疲弱特别是钢铁业（主要是区域经济成长疲弱）等。

该行也说，该公司每日产能增加400公吨，至1960公吨，提升销售量而抵销部份的赚幅压力。

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该行对美佳第一维持“超越大市”评级，目标价为4令吉74仙。