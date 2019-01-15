魏家祥: 获准用以购课本‧“直接谈判方式将遭滥用” 马华总会长拿督斯里魏家祥表示，财政部允许以直接谈判方式采购中三双语课程计划（DLP）的课本，为往后的采买开了先例，相信更多滥用“直接谈判”的例子将陆续有来。

（亚依淡14日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，财政部允许以直接谈判方式采购中三双语课程计划（DLP）的课本，为往后的采买开了先例，相信更多滥用“直接谈判”的例子将陆续有来。

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魏家祥今日在脸书发文说，财政部昨日发表文告，批准上述课本以直接谈判方式采购。

他说，大约两个月前，财政部副部长拿督阿米鲁丁在国会提到，政府在5个特别情况下将放弃公开招标，使用直接谈判，包括紧急情况、一致性、供给与服务、国家安全与策略及土著承包商。

“我较早前就曾发文告非议政府沿用直接谈判，除了涉及国家安全的采购之外，其他4项‘特别情况’极大可能被滥用，我的担忧也在今天得到证实。”

他指出，大选前，希盟尤其是行动党，承诺落实公开招标，猛烈炮轰直接谈判（Direct Nego）的行为。

他说，按希盟的一贯作风，肯定会替自己打圆场，给出种种理由合理化直接谈判，他们已经忘记了自己当初在竞选时，信誓旦旦保证将确保公开招标制度能广泛和透明地贯彻。

“我要提醒希盟，你们善忘，但不代表人民也会轻易忘记你们的承诺。新年伊始，希盟本应努力实践本身的承诺，并以身作则，切勿一而再，再而三地U转。”