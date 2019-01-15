油气股萎靡不振．国油化学写7个月新低 国际油价节节败退，拖累“国油系”等一众油气股，当中以国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）跌得最伤，创下7个月以来的新低点，且存有持续下跌的隐忧。

（吉隆坡14日讯）国际油价节节败退，拖累“国油系”等一众油气股，当中以国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）跌得最伤，创下7个月以来的新低点，且存有持续下跌的隐忧。

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国油贸易跌60仙国油化学盘中一度跌45仙至8令吉25仙后，收窄跌幅，最终以8令吉35仙作收，全天跌35仙，国油贸易（PETDAG,5681,主板消费产品服务组）也不讨好，全天跌60仙至25令吉40仙。两者皆为全场最大下跌股。

开年至今，国油化学跌幅逾10%，创下了7个月以来的新低点。技术层面而言，该股走势处于劣势，上周200天每周平均移动线呈现横摆信号。

对比综合指数，国油化学跌幅逾4%，而综合指数跌幅则为0.4%。

摩根大通早前在报告中指出，尽管国油化学可能在2018年实现创纪录的净收益，但2019年面对的逆风增大，即每吨乙烯/聚乙烯按季跌约150至200美元、尿素/甲醇价格按季跌100至150美元（价格每变动5%，将影响收益5至6%），以及马币兑美元稳步走高等。

该行将国油化学的评级下修至“减持”，目标价7令吉50仙。

丰隆研究也说，油价转弱，可能导致烯烃和衍生品价格走软，决定给予国油化学“守住”评级，目标价为9令吉74仙。